Цьогоріч навчальний рік у Кременчуці почнеться вчасно: що важливо знати

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 064 Коментарів: 4

Цьогоріч навчальний рік у кременчуцьких закладах загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти розпочнеться вчасно – 1 вересня.





Тимчасова протиепідемічна комісія ухвалила рішення, яке регламентує особливості навчання в умовах карантину у нашому місті. Повний текст можна переглянути ТУТ.



Ось основні пункти регламенту з коментарями від директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, на які варто звернути увагу батькам, учням та студентам, а також освітянам.





Батьків до шкіл не пускатимуть (лише тих, хто супроводжуватиме дитину з інвалідністю), а масового святкування першого дзвоника цьогоріч не буде. Можливо, свято відбудеться у приміщенні школи для кожного класу окремо або на подвір'ї (але на ньому має знаходитися не більше одного класу).



Директори освітянських закладів мають забезпечити своїх працівників засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Кількість масок у закладі забезпечується не менше ніж на 5 робочих днів, у тому числі на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.



До початку навчального року спеціальні комісії перевірять стан готовності приміщень з оформленням відповідних актів прийому: навчальних кабінетів, майстерень, медичних кабінетів, туалетних кімнат, харчоблоків, їдалень, спортивних та тренажерних залів, площадок, ігрових майданчиків тощо.

За інформацією департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, освітній процес розпочнеться винятково в приміщеннях тих освітніх закладів, яким підпишуть акти готовності до навчального року комісіями (до їх складу включено представників державної служби України з питань праці, пожежного нагляду, Держпродспоживслужби, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування).



Педагоги мають регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу на 3 години. Перед початком робочого дня їм мірятимуть температуру тіла безконтактним термометром, у кого вона сягне понад 37,2°С, цих освітян до роботи не допускатимуть.

Працівники освіти на початку занять опитуватимуть дітей щодо їхнього самопочуття, у разі його погіршення учня або студента ізолюватимуть, а далі повідомлятимуть батькам та у медзаклад.



Маски для своїх дітей повинні будуть закупити батьки, без засобів індивідуального захисту учнів та студентів не пускатимуть до закладів освіти (на заняттях маски можна буде знімати, а от у коридорах доведеться ходити в них). За словами Геннадія Москалика, якщо дитина забула маску вдома, то, можливо, у школі буде зроблений запас, але наявність запасних масок залежатиме від кожного конкретного директора школи. Також він зазначив, що атисептики, миючі та дезінфікуючі засоби, рукавички, рідке мило, паперові рушники або електричні сушарки вже закуплені.



На вході до закладів освіти розміщуватимуться місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками. Ці місця позначатимуть яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо).



Аби мінімізувати пересування коридорами, проводитимуть занять впродовж дня для одного і того ж класу (групи) в одній і тій самій аудиторії (кабінеті).



У розкладі занять передбачать можливість визначати різний час початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.



Юним кременчужанам не доведеться навчатися у дві зміни, бо наше місто потрапило у «зелену» зону карантину, а тому навчання проходитиме у звичному режимі (позмінний розподіл потрібен буде у «жовтій» та «помаранчевій» зонах). Виключенням можуть стати лише ті навчальні заклади, які і до карантину працювали у дві зміни.



За можливості заняття з окремих предметів проводитимуть на відкритому повітрі.



При організації харчування відстань між столами у їдальні має становити не менше 1,5 м, за столом повинно знаходитися не більше чотирьох осіб. А от відстань між партами у класах та аудиторіях не збільшуватимуть.



Будуть задіяні всі можливі входи в приміщення, також складуть графік, за яким відбуватиметься допуск здобувачів освіти до закладу. Графік допуску повинен формуватися так, щоб запобігти утворенню скупчення учасників освітнього процесу.

Крім того, рекомендується нанести розмітку на підлозі, вона дозволить організувати двостороннього руху коридорами, виокремити зони переміщення для різних вікових категорій дітей.





Геннадій Москалик зауважив, що перед початком навчального року батькам важливо провести роз'яснювальну бесіду зі своїми дітьми:





- Треба з дітьми провести розмову, що тут відповідальність і на дітей також покладається: щоб вони частіше мили руки у санітарних кімнатах, при відвідуванні їдальні також мили руки, щоб на перервах надягали маски, коли пересуваються по школі. Такі вимоги ще раз дітям нагадати, бо ж вони вже знаходитимуться поза контролем батьків на території навчального закладу.