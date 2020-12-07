У Кременчуці в Крюківському суді працівник захворів на коронавірус

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 464

Громадян просять утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають вашої обов’язкової участі, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв та інших звернень

В Крюківському районному суді Кременчука лабораторно підтверджено випадок захворювання на COVID-19 у одного з працівників суду, який наразі перебуває на лікарняному, про що повідомляє пресслужба суду.





В приміщенні суду проведено посилену дезінфекцію та здійснюється постійна поточна дезінфекція всіх приміщень.





З метою запобігання поширенню інфекційних захворювань, у тому числі викликаних коронавірусною інфекцією, громадян просять утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають вашої обов’язкової участі, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв та інших звернень.





Нагадуємо про альтернативні шляхи звернення до суду з позовними заявами, клопотаннями, іншими заявами, скаргами тощо:

засоби підсистеми Електронний суд;

офіційна електронна адреса суду: inbox@kr.pl.court.gov.ua

поштова адреса: м. Кременчук, вул. Троїцька, 37/49

У зв’язку з лабораторно підтвердженим випадком COVID-19 у працівника суду, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Крюківський районний суд тимчасово припиняє проведення відеоконференцій за дорученнями інших судів з 7 до 21 грудня включно, за виключенням судових засідань для вирішення питань щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





Одночасно повідомляємо, що відеоконференції, заброньовані судами за допомогою WEB – програми «Бронювання системи відеоконференцзв’язку» до 7 грудня, будуть проведені Крюківським районним судом з дотриманням карантинних обмежень.