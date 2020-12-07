Як типу відкрите «інформування» КП «Теплоенерго» по тарифах відбулося без нас, а вам дали доступ?

ТЪ подав заявку на участь в інформуванні онлайн — але обіцяний ідентифікатор на конференцію нам так і не надійшов
Сьогодні, 8 грудня, КП «Теплоенерго» інформувало про наміри підвищити тарифи на постачання теплової енергії та гарячої води. Незадовго до події на сайті мерії з'явилося оголошення про те, як взяти участь у події, яка проводиться в режимі онлайн-конференції.
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Ми сумлінно направили лист на адресу підприємства та очікували реєстрації.
Проте обіцяного посилання на відеоконференцію ми так і не отримали. Або на підприємстві оголосили «інформування» для галочки — або просто не перевіряють електронну пошту.
Натомість ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», оголосивши про подію, для участі нас зареєструвала: повідомлення надійшло на пошту.
Закон «Про доступ до публічної інформації» зобов'язує владу публікувати фінансову звітність, інформацію про закупівлі, про вільні земельні ділянки, оренді комунальних приміщень, про прийняті рішення, проекти. Це дає можливість кременчужанам контролювати владу, використання нею бюджетних коштів – наших з вами грошей, сплачених у вигляді податків.
Всупереч закону, частина інформації залишається закритою або публікується на сайті Кременчуцької міської ради з порушенням термінів. Ми хочемо домогтися, щоб влада неухильно дотримувалася закону. І будемо розповідати про те, що від нас намагаються заховати.
Кампанію «Відкритий доступ» у 2016-2017 роках журналісти реалізовували за підтримки МЗС Чехії у рамках програми Transition, неурядової організації NESEHNUTI і ГО «Європейський клуб».
Координатор проекту в «Кременчуцькому Телеграфі»:
Тетяна Донченко, 066-299-09-53
e-mail: t.donchenko88@gmail.com