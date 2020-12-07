Як типу відкрите «інформування» КП «Теплоенерго» по тарифах відбулося без нас, а вам дали доступ?

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ТЪ подав заявку на участь в інформуванні онлайн — але обіцяний ідентифікатор на конференцію нам так і не надійшов

Сьогодні, 8 грудня, КП «Теплоенерго» інформувало про наміри підвищити тарифи на постачання теплової енергії та гарячої води. Незадовго до події на сайті мерії з'явилося оголошення про те, як взяти участь у події, яка проводиться в режимі онлайн-конференції.









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Ми сумлінно направили лист на адресу підприємства та очікували реєстрації.









Проте обіцяного посилання на відеоконференцію ми так і не отримали. Або на підприємстві оголосили «інформування» для галочки — або просто не перевіряють електронну пошту.



Натомість ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», оголосивши про подію, для участі нас зареєструвала: повідомлення надійшло на пошту.



