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У Кременчуці спіймали двох водіїв під наркотиками

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 191

 

Одного з водіїв затримують вже не перший раз

У Кременчуці спіймали двох водіїв під наркотиками. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося сьогодні, 8 грудня, уночі. 


Не дивлячись на те, що правоохоронці повідомили, що відмова від проходження огляду у лікаря-нарколога не звільнить їх від відповідальності, керманичі не схотіли проходити процедуру освідування. 

До того ж виявилося, для водія «Москвича» це вже не перший досвід. На нього склали адмінпротокол за ч.2 ст.130 (керування ТЗ у стані сп'яніння вдруге за рік). На його «колегу» - за ч.1 ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння).


Першому загрожує 20 400 грн штрафу, другому - 10 200 грн. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
компанія «Інтера Люкс»

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