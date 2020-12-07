У Кременчуці спіймали двох водіїв під наркотиками. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося сьогодні, 8 грудня, уночі.
Не дивлячись на те, що правоохоронці повідомили, що відмова від проходження огляду у лікаря-нарколога не звільнить їх від відповідальності, керманичі не схотіли проходити процедуру освідування.
До того ж виявилося, для водія «Москвича» це вже не перший досвід. На нього склали адмінпротокол за ч.2 ст.130 (керування ТЗ у стані сп'яніння вдруге за рік). На його «колегу» - за ч.1 ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння).
Першому загрожує 20 400 грн штрафу, другому - 10 200 грн.