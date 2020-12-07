Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів, двоє з них - з Полтавщини
Сьогодні, 15:29
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Їх відправили у відставку у зв’язку з поданням заяв
8 грудня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад у зв’язку з поданням заяв про відставку. Про це повідомляє пресслужба ВРП.
Вища рада правосуддя ухвалила відправити у відставку:
- Любов Петрівну Буймову – з посади судді Фастівського міськрайонного суду Київської області;
- Валерія Борисовича Олійника – з посади судді Сумського апеляційного суду;
- Аллу Анатоліївну Гонтар – з посади судді Полтавського апеляційного суду;
- Ірину Олексіївну Дронську – з посади судді Луганського апеляційного суду;
- Юрія Анатолійовича Іващенка – з посади судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
- Тетяну Петрівну Прищепу – з посади судді Ємільчинського районного суду Житомирської області.