Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Полтавщина

Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів, двоє з них - з Полтавщини

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 780

Їх відправили у відставку у зв’язку з поданням заяв

8 грудня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад у зв’язку з поданням заяв про відставку. Про це повідомляє пресслужба ВРП.


Вища рада правосуддя ухвалила відправити у відставку:

  • Любов Петрівну Буймову – з посади судді Фастівського міськрайонного суду Київської області;
  • Валерія Борисовича Олійника – з посади судді Сумського апеляційного суду;
  • Аллу Анатоліївну Гонтар – з посади судді Полтавського апеляційного суду;
  • Ірину Олексіївну Дронську – з посади судді Луганського апеляційного суду;
  • Юрія Анатолійовича Іващенка – з посади судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;
  • Тетяну Петрівну Прищепу – з посади судді Ємільчинського районного суду Житомирської області.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: суд суддя
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх