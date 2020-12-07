Дітей та молодь Кременчука кличуть спробувати свої сили на конкурсі журналістики

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Всеукраїнський фестиваль-конкурс Star Way проходитиме дистанційно; реєструватися можна вже з 10 грудня

З 10 грудня стартує реєстрація на дистанційний Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики Star Way*, участь у якому запрошують взяти кременчуцьких дітей та молодь. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.

Фестиваль-конкурс відбудеться у період з 10 грудня 2020 року по 15 лютого 2021 року. У ньому можуть взяти участь учні закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, молодь дитячих та молодіжних видань України, представники дитячих громадських організацій, молодіжних центрів та студентських спілок віком від 8 до 17 років.





Програмою передбачені такі вікові категорії:

І – 8-11 років;

ІІ – 12-14 років;

ІІІ – 15-17 років.

Фестиваль-конкурс проводиться за наступними номінаціями.

Відео-робота:

інтерв’ю (тривалістю до 7 хвилин);

передача (тривалістю до 7 хвилин);

соціальне відео (тривалістю до 3 хвилин);

реклама (тривалістю до 1 хвилини).

Друкована робота:

стаття (розміром не більше 1-го аркуша);

поезія (розміром не більше 1-го аркуша);

фото-репортаж (1 репортаж включає не більше 1-го фото).

Конкурсною програмою передбачена основна тематика «Моє майбутнє – у моїх руках». Можна скористатися запропонованими підтемами:

«Проблеми сучасних дітей та підлітків»;

«Права дітей»;

«Освічена нація – європейська нація»;

«Творча дитина – успішна дитина»;

«Шлях до успіху»;

«Перемога, якою я пишаюсь»;

«Моє майбутнє в Україні»;

«Моя родина – джерело натхнення» тощо.

Для участі у фестивалі претенденти мають подати оргкомітету заповнену заяву через Google-форму до 1 лютого 2021 року за посиланням.