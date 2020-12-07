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Дітей та молодь Кременчука кличуть спробувати свої сили на конкурсі журналістики

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 248

 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс Star Way проходитиме дистанційно; реєструватися можна вже з 10 грудня

З 10 грудня стартує реєстрація на дистанційний Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики Star Way*, участь у якому запрошують взяти кременчуцьких дітей та молодь. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.

 

Фестиваль-конкурс відбудеться у період з 10 грудня 2020 року по 15 лютого 2021 року. У ньому можуть взяти участь учні закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, молодь дитячих та молодіжних видань України, представники дитячих громадських організацій, молодіжних центрів та студентських спілок віком від 8 до 17 років.


Програмою передбачені такі вікові категорії:

  • І – 8-11 років;
  • ІІ – 12-14 років;
  • ІІІ – 15-17 років.

 Фестиваль-конкурс проводиться за наступними номінаціями.

 

Відео-робота:

  • інтерв’ю (тривалістю до 7 хвилин);
  • передача (тривалістю до 7 хвилин);
  • соціальне відео (тривалістю до 3 хвилин);
  • реклама (тривалістю до 1 хвилини).

Друкована робота:

  • стаття (розміром не більше 1-го аркуша);
  • поезія (розміром не більше 1-го аркуша);
  • фото-репортаж (1 репортаж включає не більше 1-го фото).

Конкурсною програмою передбачена основна тематика «Моє майбутнє – у моїх руках». Можна скористатися запропонованими підтемами:

  • «Проблеми сучасних дітей та підлітків»;
  • «Права дітей»;
  • «Освічена нація – європейська нація»;
  • «Творча дитина – успішна дитина»;
  • «Шлях до успіху»;
  • «Перемога, якою я пишаюсь»;
  • «Моє майбутнє в Україні»;
  • «Моя родина – джерело натхнення» тощо.

Для участі у фестивалі претенденти мають подати оргкомітету заповнену заяву через Google-форму до 1 лютого 2021 року за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс фестиваль журналисты творчество
компанія «Інтера Люкс»

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