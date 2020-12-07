Дітей та молодь Кременчука кличуть спробувати свої сили на конкурсі журналістики

Всеукраїнський фестиваль-конкурс Star Way проходитиме дистанційно; реєструватися можна вже з 10 грудня
З 10 грудня стартує реєстрація на дистанційний Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики Star Way*, участь у якому запрошують взяти кременчуцьких дітей та молодь. Про це інформує пресслужба мерії нашого міста.
Фестиваль-конкурс відбудеться у період з 10 грудня 2020 року по 15 лютого 2021 року. У ньому можуть взяти участь учні закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, молодь дитячих та молодіжних видань України, представники дитячих громадських організацій, молодіжних центрів та студентських спілок віком від 8 до 17 років.
Програмою передбачені такі вікові категорії:
Фестиваль-конкурс проводиться за наступними номінаціями.
Відео-робота:
Друкована робота:
Конкурсною програмою передбачена основна тематика «Моє майбутнє – у моїх руках». Можна скористатися запропонованими підтемами:
Для участі у фестивалі претенденти мають подати оргкомітету заповнену заяву через Google-форму до 1 лютого 2021 року за посиланням.