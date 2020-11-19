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Кременчук, Благодійність

«Святий Миколай – дітям»: у Кременчуці закликають здійснити мрії дітлахів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 512

 

Друзі, до Святого Миколая лишилось трошки менше місяця. І лише від нас із вами залежить, чи прийде він до дітлахів, які зараз знаходяться у соціальних закладах міста

Кременчужани можуть здійснити мрії дітлахів з соцзакладів, щоб подарувати їм трохи тепла до Дня Святого Миколая. У Кременчуці вкотре проводять загальноміську акцію «Святий Миколай – дітям».


Її мета – збір подарунків для дітей, які знаходяться у соціальних закладах міста та сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах. 


В цьому альбомі вже зібрали мрії діток із трьох соціальних закладів нашого міста. 


Механізм аукціону дуже простий:

  • Обираєш дитинку, чию мрію будеш втілювати у життя.
  • Залишаєш коментар під малюнком про те, що саме ти станеш персональним Миколайчиком.
  • До 12-ого грудня приносиш подарунок за адресою вул. Шевченка, буд. 19/3, офіс Молодіжного Парламенту Кременчука.

Більше детальну інформацію можна дізнатись за телефонами: 3-51-06, 068-018-18-95.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Святой Николай - детям
компанія «Інтера Люкс»
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