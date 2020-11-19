«Святий Миколай – дітям»: у Кременчуці закликають здійснити мрії дітлахів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 512

Друзі, до Святого Миколая лишилось трошки менше місяця. І лише від нас із вами залежить, чи прийде він до дітлахів, які зараз знаходяться у соціальних закладах міста

Кременчужани можуть здійснити мрії дітлахів з соцзакладів, щоб подарувати їм трохи тепла до Дня Святого Миколая. У Кременчуці вкотре проводять загальноміську акцію «Святий Миколай – дітям».



Її мета – збір подарунків для дітей, які знаходяться у соціальних закладах міста та сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах.



В цьому альбомі вже зібрали мрії діток із трьох соціальних закладів нашого міста.





Механізм аукціону дуже простий:

Обираєш дитинку, чию мрію будеш втілювати у життя.

Залишаєш коментар під малюнком про те, що саме ти станеш персональним Миколайчиком.

До 12-ого грудня приносиш подарунок за адресою вул. Шевченка, буд. 19/3, офіс Молодіжного Парламенту Кременчука.

Більше детальну інформацію можна дізнатись за телефонами: 3-51-06, 068-018-18-95.