«Святий Миколай – дітям»: у Кременчуці закликають здійснити мрії дітлахів

Друзі, до Святого Миколая лишилось трошки менше місяця. І лише від нас із вами залежить, чи прийде він до дітлахів, які зараз знаходяться у соціальних закладах міста
Кременчужани можуть здійснити мрії дітлахів з соцзакладів, щоб подарувати їм трохи тепла до Дня Святого Миколая. У Кременчуці вкотре проводять загальноміську акцію «Святий Миколай – дітям».
Її мета – збір подарунків для дітей, які знаходяться у соціальних закладах міста та сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах.
В цьому альбомі вже зібрали мрії діток із трьох соціальних закладів нашого міста.
Механізм аукціону дуже простий:
Більше детальну інформацію можна дізнатись за телефонами: 3-51-06, 068-018-18-95.