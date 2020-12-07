Як кременчужани можуть подавати скарги онлайн на поганий ремонт доріг

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 345

Поскаржитися на погані дороги та відстежити гроші, які спрямовуються на їх утримання, можна за допомогою сервісів на основі відкритих даних

7 грудня Міністерство цифрової трансформації разом із проєктом USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» презентували результати дослідження про вплив відкритих даних у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг в Україні.

Відкриті дані згідно з визначенням українського законодавства — це «публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання».

Наразі оприлюднення таких даних дає змогу моніторити витрати у дорожній сфері та виявляти порушення під час закупівель. Аналітики підказали, де шукати ці дані, за допомогою яких інструментів громадяни можуть скаржитися на проблеми з дорогами у своїх населених пунктах і змушувати владу усувати їх.

Громадськість має доступ до сотень тисяч договорів публічних закупівель у дорожній галузі, що містяться у системі Prozorro. За їх допомогою можна знаходити порушення в сфері закупівель, відстежувати змови учасників. (Примітка: наразі навіть існує можливість подати скаргу в Держаудитслужбу через Prozorro).

На Єдиному державному вебпорталі відкритих даних Укравтодор і служби автомобільних доріг оприлюднюють дані про фінансування дорожньої галузі, про виконання планових та поточних ремонтів тощо.













Використовуючи дані на порталах data.gov.ua та spending.gov.ua, громадськість може перевірити, чи використані кошти на утримання доріг. І та змушувати владу проводити ремонт (наприклад, ви виявляєте, що кошти використані, а дорога й досі не відремонтована, це також підстава заявити про порушення до правоохороннних органів).





Як онлайн поскаржитися на поганий ремонт





На основі відкритих даних автори антикорупційних ініціативи започаткували громадські сервіси, які можуть стати в нагоді й кременчужанам:

Подавати скарги на поганий ремонт доріг можна завдяки таким громадським сервісам на основі відкритих даних, як «Прозора інфраструктура» та «Антикорупційна карта ремонтів». Мешканці можуть перевірити стан і якість відремонтованої дороги та повідомити про наявні недоліки для їх усунення.





Як перевірити підрядника





Перевіряти підрядників можна за допомогою сервісу «Прозора інфраструктура». Замовники (тобто Украватодор, служби автомобільних доріг, місцеві органи, що відповідають за ремонт доріг та використовують бюджетні кошти) можуть оцінити досвід виконавців та якість попередніх робіт.

«Попри відкритість інформації, існує низка потенційних корупційних ризиків. У 2019 році правоохоронні органи визначили, що корупційна складова від загальної вартості ремонту та утримання доріг становить 10-15%. Це може бути близько 10-15 млрд гривень із розрахунку, що у 2020 році на цю сферу в Україні передбачено фінансування близько 100 млрд гривень», - на цьому наголошують автори дослідження.

І заохочують громадськість аналізувати закупівлі та якість ремонту доріг. Більше прикладів використання відкритих даних у дорожній сфері можна знайти у звіті за посиланням.



