Бизнес/Работа, Деньги, Полтавщина

Найдорожчий тендер 2019 року: у рейтингу лідирує утримання доріг Полтавщини за 3,9 млрд грн

Сегодня, 12:02 Просмотров: 328 Комментариев: 1

 

Рейтинг cеред завершених закупівель від DoZorro

У спільноті DoZorro склали рейтинг, хто найбільше витратив і хто найбільше заробив на конкурентних торгах через систему ProZorro у 2019 році.


Найбільш коштовним тендером року став тендер на утримання доргі Полтавської області на очікувану суму 3,9 млрд грн. (Вартість контракту після торгів склала майже 3,8 млрд грн).


Дороги Полтавщини за 3,8 млрд грн утримуватиме фірма-немовлятко, вік якої менше 3 місяців


Нагадаємо, у найкоштовнішому тендері року перемогла фірма-немовлятко ТОВ «РДС – Полтава», якій на момент участі у тендері не виповнилося і трьох місяців. Замовник - «Агентство місцевих доріг Полтавської області» - у тендерній документації не прописав вимогу про досвід у виконанні аналогічних договорів. Це й дало можливість новонародженій фірмі виграти тендер.


За ТОВ «РДС – Полтава», стоять люди мера Одеси Геннадія Труханова (через материнську компанію «Ростдорстрой»). Кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «РДС-Полтава» - фігуранти кримінальних справ про можливе розкрадання коштів на ремонтах доріг.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тендер закупівля дороги

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Комментарии: 1

3 264
zzzzzz:
Сегодня, 15:02

дорогу О1711141 , которую по договору с подрядчиком должны были закончить в декабре18го, когда начнут?


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