Найдорожчий тендер 2019 року: у рейтингу лідирує утримання доріг Полтавщини за 3,9 млрд грн

У спільноті DoZorro склали рейтинг, хто найбільше витратив і хто найбільше заробив на конкурентних торгах через систему ProZorro у 2019 році.
Найбільш коштовним тендером року став тендер на утримання доргі Полтавської області на очікувану суму 3,9 млрд грн. (Вартість контракту після торгів склала майже 3,8 млрд грн).
Нагадаємо, у найкоштовнішому тендері року перемогла фірма-немовлятко ТОВ «РДС – Полтава», якій на момент участі у тендері не виповнилося і трьох місяців. Замовник - «Агентство місцевих доріг Полтавської області» - у тендерній документації не прописав вимогу про досвід у виконанні аналогічних договорів. Це й дало можливість новонародженій фірмі виграти тендер.
За ТОВ «РДС – Полтава», стоять люди мера Одеси Геннадія Труханова (через материнську компанію «Ростдорстрой»). Кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «РДС-Полтава» - фігуранти кримінальних справ про можливе розкрадання коштів на ремонтах доріг.