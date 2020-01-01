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Сьогодні у Кременчуці відкриється виставка акварельного живопису Тетяни Матюхи

Сегодня, 11:33 Просмотров: 117

 

Аби побачити твори художниці, завітайте до Центральної міської бібліотеки

Сьогодні, 24 січня, о 15.00 відбудеться відкриття виставки картин художниці та педагога Тетяни Матюхи* «Ніжна мелодія акварелі…». За інформацією пресслужби мерії Кременчука, побачити її твори та поспілкуватися з мисткинею кременчужани зможуть у відділі мистецтв Центральної міської бібліотеки на вулиці Європейській, 66/13.


На заході художниця розповість про свою творчість, поділиться секретами акварелі, відповість на питання, продемонструє також свої валяні вироби. А ще вона проведе майстер-клас з модної зараз техніки скетчингу. На заході виступлять поет І.В. Герасименко, учень ДМШ №1 Арман Шахраманян.


Виставка Тетяни Матюхи стане першою з серії експозицій «Зазирни у мою картину», на яких кременчуцькі художники-професіонали і аматори представлятимуть свої твори всім відвідувачам бібліотеки.

*Тетяна Матюха – кременчуцька художниця і педагог, закохана у мистецтво акварельного живопису, учасниця виставок, у тому числі міжнародної виставки «Від Німана до Дніпра» у 2019 році.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: выставка картин художница библиотека мастер-класс
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