Сьогодні у Кременчуці відкриється виставка акварельного живопису Тетяни Матюхи

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Сьогодні, 24 січня, о 15.00 відбудеться відкриття виставки картин художниці та педагога Тетяни Матюхи* «Ніжна мелодія акварелі…». За інформацією пресслужби мерії Кременчука, побачити її твори та поспілкуватися з мисткинею кременчужани зможуть у відділі мистецтв Центральної міської бібліотеки на вулиці Європейській, 66/13.





На заході художниця розповість про свою творчість, поділиться секретами акварелі, відповість на питання, продемонструє також свої валяні вироби. А ще вона проведе майстер-клас з модної зараз техніки скетчингу. На заході виступлять поет І.В. Герасименко, учень ДМШ №1 Арман Шахраманян.





Виставка Тетяни Матюхи стане першою з серії експозицій «Зазирни у мою картину», на яких кременчуцькі художники-професіонали і аматори представлятимуть свої твори всім відвідувачам бібліотеки.





*Тетяна Матюха – кременчуцька художниця і педагог, закохана у мистецтво акварельного живопису, учасниця виставок, у тому числі міжнародної виставки «Від Німана до Дніпра» у 2019 році.