Спортсмен продовжує представляти Кременчук та Полтавську область на всеукраїнських та міжнародних змаганнях
Борець Жан Беленюк продовжує представляти Кременчук та Полтавську область на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, а також висунутий на здобуття стипендії Президента України.
Переглядаючи списки провідних спортсменів Кременчука, яким назначили стипендію з міського бюджету на 2020 рік ми не побачили борця з греко-римської боротьби Жана Беленюка. Кременчуцький тренер Анатолій Коханевич повідомив «Телеграфу», що спортсмен продовжує представляти наше місто на змаганнях. Цю інформацію підтвердили в Управлінні молоді та спорту Кременчука. Також у відповіді на інформаційний запит нам повідомили, що Жан Беленюк висунутий на здобуття стипендії Президента України.
Нагадаємо, що стипендії Президента України призначаються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Згідно із додатком до Положення про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 13 листопада 2019 року № 844/2019.
Розміри стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів
|
Види досягнень, за які призначається стипендія
|
Розмір стипендії у прожиткових мінімумах для працездатних осіб
|
Строк виплати стипендії в роках
|
спортсменам
|
тренерам
|
Перше місце на Олімпійських іграх
|
16
|
8
|
2
|
Друге місце на Олімпійських іграх
|
15
|
7,5
|
2
|
Третє місце на Олімпійських іграх
|
14
|
7
|
2
|
Перше місце на чемпіонатах світу
|
13
|
6,5
|
1
|
Друге місце на чемпіонатах світу
|
12
|
6
|
1
|
Третє місце на чемпіонатах світу
|
11
|
5,5
|
1
|
Перше місце на чемпіонатах Європи
|
9
|
4,5
|
1
|
Друге місце на чемпіонатах Європи
|
8
|
4
|
1
|
Третє місце на чемпіонатах Європи
|
7
|
3,5
|
1
|
Перше місце на чемпіонатах світу серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)
|
8
|
4
|
1
|
Друге місце на чемпіонатах світу серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)
|
7
|
3,5
|
1
|
Третє місце на чемпіонатах світу серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)
|
6
|
3
|
1
|
Перше місце на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)
|
6
|
3
|
1
|
Друге місце на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)
|
5
|
2,5
|
1
|
Третє місце на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)
|
4
|
2
|
1
|
Перше - третє місце на Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок)
|
3
|
1