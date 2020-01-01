Кременчуг, Потребитель

Кременчуцьких пільговиків повезуть безплатно в комунальних автобусах, інших — по 2 гривні

Сегодня, 13:03 Просмотров: 875 Комментариев: 5

 

Ціна безплатного проїзду а автобусах — 12,5 мільйонів гривень, поки що знайшли 6 мільйонів

Кременчуцьких пільговиків із лютого безплатно повезуть у 10 комунальних автобусах, які мерія закупила, залучивши кредит.


Кременчужанам показали новые коммунальные автобусы МАЗ


Пункт про пільгові перевезення а автобусах внесли до міської Програми відшкодування втрат за рахунок місцевого бюджету за перевезення пільгових категорій населення. Також внесли й плановий обсяг фінансування пільгових перевезень на 2020 рік — 12,5 мільйонів гривень.


Зміни затвердили депутати на сесії Кременчуцької міськради 23 січня. Реальний обсяг фінансування, який заклали на автобуси — 6 мільйонів гривень, але протягом року при перегляді бюджету сума може бути збільшена відповідно до планових потреб.


Під час сесії обговорювали й вартість проїзду у комунальних автобусах для громадян, які не мають пільг. Зійшлися на тому, що проїзд коштуватиме 2 гривні, як і в тролейбусах.


У цілому безкоштовний проїзд пільговиків, відповідно до міської Програми, обійдеться в 75 мільйонів гривень з бюджету, а саме:

  • 32, 4 млн грн — на електротранспорт (тролейбуси);
  • 11,2 млн грн — на автотранспорт (відшкодування перевезення пільговиків у маршрутках у звичайному режимі);
  • 12,5 млн грн — на комунальний автотранспорт (автобуси).

Суми, необхідні на відшкодування пільгового проїзду, визначили методом розрахунків — реального обліку не ведеться, і електронний квиток — поки що у планах, уже третій рік поспіль.


Відшкодування пільгових перевезень у Кременчуці за 2018 рік опинилося в полі зору правоохоронців. Нагадаємо, вони відкрили кримінальну справу про самоправство у мерії Кременчука (стаття 356 Кримінального кодексу України) та попросили доступ до речей і документів. У тому числі - актів служби соцзахисту населення виконкому про перевірку достовірності розрахунків перевізників щодо компенсації витрат на пільговий проїзд населення.


Нагадаємо, кінцева ціна закупівлі 57 млн 930 тис грн, автобуси МАЗ купили через тендер у ТОВ «ТД «Альфатекс»

3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: автобус проїзд пільговики перевезення

Комментарии: 5

4 019
почемучка:
Сегодня, 13:09

Не довго вони по 2 грн будуть возить....

Хоча...

Товар на 5 грн з Китая безкоштовно возять, і при цьому заробляють


+3
756
shoni1970:
Сегодня, 13:22

Ну да, это же не на газетку мэрзкую.


+7
691
Angel737:
Сегодня, 13:28

Нууу, до выборов, да, скорей всего и будет по +2 грн.

Но вот выборы пройдут и цена подымется!

Хитёр наш Мер.

Хитрый Лис однако.


+8
1 050
s2e7r8g:
Сегодня, 14:29

Мне другое интересно. 1. Кто считал льготников, что уже установили сумму в 12,5 млн.? 2. Сколько их реально перевезут и куда денется разница? 12,5 : 12 : 2 = 520833 человека в месяц. Я думаю что это очень много, если учитывать что есть часть людей, которые живут не в Крюкове и ездят только на троллейбусах.

И еще: 32,4 + 11,2 + 12,5 = 56,1 млн.грн, а не 75 млн.грн. Где ещё 18,9 млн.грн?


+4
1 192
shtai:
Сегодня, 15:03

Цитата: s2e7r8g

Мне другое интересно. 1. Кто считал льготников, что уже установили сумму в 12,5 млн.? 2. Сколько их реально перевезут и куда денется разница? 12,5 : 12 : 2 = 520833 человека в месяц. Я думаю что это очень много, если учитывать что есть часть людей, которые живут не в Крюкове и ездят только на троллейбусах.

И еще: 32,4 + 11,2 + 12,5 = 56,1 млн.грн, а не 75 млн.грн. Где ещё 18,9 млн.грн?

520833 еще делим на два, ведь человеку нужно еще вернутся и того 260 тыщ. Походу у нас город льготников.

18,9 млн грн в карманах )))


+1
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