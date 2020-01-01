У Кременчуці відкрилася сімейна виставка художників Олексія та Оксани Іванюків

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Митці приїхали до нас з Пирятина, аби представити кременчужанам свої роботи











































Фото: Артем Коваленко

23 січня у Кременчуцькій художній галереї відкрилася сімейна виставка живопису художників з Пирятина Олексія та Оксани Іванюк, які працюють у жанрах пейзажу та натюрморту.





Ще у роки юності, коли вони вчилися у Кримському художньому училищі ім. Самокиша, Олексія та Оксану поєднала спільна мрія бути художниками та творити. Наступна мрія була - заснувати у Пирятині заклад для обдарованих дітей. Молоде подружжя практично власним коштом відремонтувало приміщення та заснувало Пирятинську гімназію естетичного виховання, де вони багато років викладали.





Олексій та Оксана Іванюк є членами Національної спілки художників України та учасниками численних всеукраїнських виставок та пленерів, авторських проєктів у Києві, Вашингтоні, Нью-Йорку, Сан-Франциско, Варшаві.





Як виявилося, у митців це вже не перша сімейна виставка, така ж відбулася у Києві у вересні 2019 року під назвою «Лад», але тоді до Олексія та Оксани приєдналися також і їхній син Олексій та Наталі Корф-Іванюк, які теж презентували свої роботи. Цей проєкт поєднав два покоління митців Іванюків.

Загалом на виставці у Кременчуці представлені твори, які зображують природу — квіткові композиції та пейзажі, що ілюструють мальовничі краєвиди Полтавщини.





Твори Олексія пронизані душевною теплотою, стверджують гармонію життя. Найголовніше в них те, що вони базуються на національних традиціях та українській культурній спадщині. А роботи Оксани вирізняють прості композиції, знайомі з дитинства сюжети, але разом з тим - вишукані та соковиті.

Творчість подружжя Іванюків емоційна, полотна яскраві та життєрадісні. Якщо ви хочете побачити роботи «сімейного мистецтва», завітайте до міської галереї за адресою вулиця Коцюбинського, 4 до 16 лютого. Галерея працює з середи по неділю з 10.00 до 16.30. Вхід вільний.