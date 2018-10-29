Кримінальна справа за ремонт Крюківського мосту: у березні асфальт досліджуватимуть експерти

Сегодня, 14:14 Просмотров: 517 Комментариев: 1

Кримінальне провадження, відкрите у жовтні 2018 року через ремонт асфальтного покриття Крюківського мосту коштом міського бюджету продовжують розслідувати. Про це повідомив «ТЪ» начальник Кременчуцького відділу поліції Сергій Терела.









Також Сергій Терела додав, що призначена експертиза. Попередньо експерти мають приїхати до Кременчука у березні 2020 року, щоб дослідити асфальтне покриття.





Нагадаймо, у листопаді 2018 року завершився ремонт асфальтного покриття Крюківського мосту. На це витратили 4,6 млн грн.



29 жовтня 2018 року відкрили кримінальне провадження через службову недбалість, адже ремонтували міст коштом міського бюджету у той час, як дорожнє покриття переправи не перебувало у комунальній власності.