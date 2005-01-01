850 гривень штрафу присудили поштарці на Полтавщині, що надурила людей на понад 5 тисяч гривень

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Жінка брала у людей гроші як оплату за комунальні послуги. У розрахунковій книзі ставила печатку про сплату, але гроші забирала собі