850 гривень штрафу присудили поштарці на Полтавщині, що надурила людей на понад 5 тисяч гривень

Жінка брала у людей гроші як оплату за комунальні послуги. У розрахунковій книзі ставила печатку про сплату, але гроші забирала собі
Днями Глобинський районний суд поставив крапку у справі листоноші відділення поштового зв'язку «Куп'євате» Глобинського району, котра дурила людей.
Про деталі шахрайства стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Жінка на посаді листоноші обманювала людей протягом травня-липня 2019 року. Жінка брала від мешканців села гроші як плату за комунальні послуги. Ставила відмітку про оплату у вигляді підпису, відтиску печатки Куп'єватівського відділення поштового зв'язку. Проте чужі гроші до пошти не передавала, а залишала їх собі. Таким чином жінка «заробила» близько 52 00 гривень.
Поштарка визнала свою вину, розкаялася, уклала угоду про визнання винуватості.
Суд угоду затвердив, визнав жінку винною у порушенні ч.1 та ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Остаточне покарання - 850 гривень штрафу.