Поліція Кременчука ще не знайшла того, хто підпалив позашляховик віцемера Кравченка

Сегодня, 15:38 Просмотров: 767 Комментариев: 3

Про підозру нікому не оголосили

Справу щодо підпалу позашляховика Mitsubishi Outlander віцемера Дмитра Кравченка ще не розкрили, про підозру нікому не оголосили. Про це на пресконференції повідомив полковник поліції, начальник Кременчуцького відділу поліції Сергій Терела.





Також полковник поліції додав, що є перспективні версії, які відпрацьовують поліцейські.





Нагадаймо, в центрі Кременчука 12 серпня 2019 року згорів позашляховик віцемера Дмитра Кравченка. Відкрили кримінальне провадження за порушення ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.