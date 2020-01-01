У Кременчуці виявили «тачечника», який поцупив електромотор

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Сьогодні, 24 січня, близько 14.00 екіпаж побачив на набережній лейтенанта Дніпрова чоловіка, який котив тачку. Помітивши службовий автомобіль, особа різко змінила напрямок руху. Поліцейські проїхали за громадянином, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили електромотор. З’ясувалось, що він не є власником вказаної речі. Він також повідомив, що викрав її для того, щоб здати до пункту прийому металолому.





На місце події викликали слідчо-оперативну групу.