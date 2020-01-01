Происшествия

У Кременчуці виявили «тачечника», який поцупив електромотор

Сегодня, 16:26 Просмотров: 566

 

Чоловік викрав електромотор та йшов до пункту прийому металолому

Сьогодні, 24 січня, близько 14.00 екіпаж побачив на набережній лейтенанта Дніпрова чоловіка, який котив тачку. Помітивши службовий автомобіль, особа різко змінила напрямок руху. Поліцейські проїхали за громадянином, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили електромотор. З’ясувалось, що він не є власником вказаної речі. Він також повідомив, що викрав її для того, щоб здати до пункту прийому металолому.


На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка
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