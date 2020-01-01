«А вам бы хотелось, чтобы кого-то посадили?» – руководитель горздрава о смерти Никитки в детской больнице

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Сегодня, 24 января, начальник кременчугской полиции полковник Терела сообщил журналистам, что по делу о смерти в городской детской больнице годовалого Никитки Колцуна назначена повторная экспертиза. Цель – установить причины смерти малыша. Экспертизу проведут уже не в Полтаве, а в другом городе Украины (город полицейский не назвал).



Никитка умер в Кременчугской городской детской больнице 29 апреля 2019 года. Он пробыл там всего сутки. При поступлении дежурный врач направил ребенка в инфекционное отделение – тогда его состояние не оценивали как тяжелое. Сутки он пролежал в инфекционном отделении, а ночью мама Никитки на руках отнесла его в реанимацию. Там малыш умер.



Родители обвинили персонал больницы в халатности и неадекватном лечении, которые привели к смерти ребенка.



Кременчугский горздрав провел служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что персонал больницы не в полном объеме выполнял протоколы лечения. Шесть врачей получили выговоры.



Полиция возбудила уголовное производство по факту смерти ребенка. 30 декабря 2019 года следователь вынес постановление о закрытии дела за отсутствием состава преступления. Основанием для закрытия дела, в том числе, послужили результаты экспертизы, проведенной для установления причины смерти малыша. Экспертизу делали в Полтаве.



Родители Никитки обжаловали это постановление в суде. 13 января Автозаводский суд отменил постановление о закрытии уголовного производства и направил дело на дорасследование.



24 января, отвечая на вопросы журналистов о причинах закрытия дела, начальник полиции полковник Терела сказал:





Полковник Терела





– За даним фактом надійшла комісійна експертиза, якою не встановлено ознак злочину, вчиненого медичними працівниками. Автозаводським судом було скасовано постанову слідчого про закриття справи. На даний час справа буде направлена на повторну комісійну експертизу в іншу установу в одному з міст України.





Неустановленное химическое вещество





В экспертном заключении, на основании которого кременчугские полицейские закрыли дело, указывалось, что причиной смерти Никитки стало неизвестное химическое вещество, попавшее в организм ребенка до его поступления в больницу.



Но ранее в истории о смерти малыша не было упоминаний о каком-либо химическом веществе, попавшем в организм ребенка. Врачи о нем не говорили родителям Никитки, и на бриффингах не шла речь об отравлении. При поступлении ребенку поставили предварительный диагноз «гастроэнтероколит», о том, что он вызван отравлением, медики не говорили.









Почему лечение оказалось неэффективным?





В связи с этим возникают вопросы: а было ли это неизвестное вещество? Если было, зафиксировали ли кременчугские медики его, как причину тяжелого состояния ребенка? И, главное, от чего они лечили малыша? От отравления неизвестным веществом, или от вирусной или бактериальной инфекции?





Почему терапия оказалась неэффективной? Ведь ребенок поступил в больницу не в критическом состоянии, его поместили в инфекционное отделение, а не в реанимацию.









Эти вопросы «ТелеграфЪ» задал руководителю кременчугского горздрава Максиму Середе:







Максим Середа



– Максим Владимирович, эксперты называют причиной смерти малыша неизвестное химическое вещество, но кременчугские медики раньше о нем не говорили. Выходит, при поступлении ребенка в больницу медики не установили признаки отравления неизвестным химическим веществом?

– Клинические признаки отравления были, пищевая токсикоинфекция – это тоже отравление, и они такой диагноз ставили, признаки интоксикации у ребенка были с момента поступления и на протяжении всего лечения. Отравление может быть как токсинами вирусной или бактериальной природы, так и химическими токсинами – а клинически это проявляется одинаково.



– То есть медики не смогли определить, чем вызвано отравление – вирусом, бактериями или неизвестным химическим веществом?

– Какой был токсин – устанавливает судебно-медицинская экспертиза.



– Как же назначалась терапия ребенку, если не была установлена природа отравления? Почему назначенная терапия оказалась неэффективной?

– Значит, токсин оказался сильнее. Не всегда терапия бывает эффективной. Мы понимаем, что во всем мире не бывает так, чтобы все 100% пациентов выздоравливали.



– На вашей встрече с родителями Никитки речь об отравлении неизвестным токсином не шла, почему?

– Тогда не было результатов судмедэкспертизы.



– Но ведь вы говорите, что врачи зафиксировали признаки отравления токсином?

– Были признаки интоксикации, они описаны в истории болезни, гастроэнтероколит – это, в том числе, последствие интоксикации. Ребенку с первой минуты проводилась терапия с целью выведения токсинов.



– И она оказалась неэффективной. Результаты вашего служебного расследования показали, что врачи не в полном объеме выполняли протоколы лечения. Это могло стать причиной того, что терапия оказалась неэффективной?

– Нет.



– За что же тогда врачи получили выговоры?

– За то, что не в полном объеме соблюдались протоколы по диагностике, по ведению больного.



– Давайте резюме. Получается, ребенок умер и никто, кроме токсина, в этом не виноват?

– А вам бы хотелось, чтобы кого-то обязательно посадили в тюрьму?