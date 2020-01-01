Кременчуг, Потребитель

«Кременчукводоканал» підвищить тарифи на 20% - відбулися слухання

Сегодня, 18:01 Просмотров: 157

 

Тепер на підприємстві очікують прийняття Постанови НКРЕКП

«Кременчукводоканал» підвищить тарифи на 20% на обидві послуги порівняно з чинними тарифами — водопостачання та водовідведення (подорожчання по кожній послузі — у таблиці).

24 січня під час слухань на підприємстві обговорили проєкт нових тарифів, які схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Цифри трохи відрізняються від тих, що були оприлюднені водоканалом раніше (тоді повідомлялося про підвищення на 19,1%).

Тепер на підприємстві очікують на затвердження Постанови НКРЕКП. Коли це станеться — наразі не повідомляють. На слухання, як завжди, прийшло багато працівників водоканалу і журналісти - звичайних споживачів у робочий день приходить обмаль. 

Порівняння планованих тарифів з діючими

Послуга

чинний тариф, грн

проєкт, грн

зростання, грн

зростання, %

водопостачання

9,36 грн

11,68 грн

2,32 грн

24,7%

водовідведення

10,5 грн

12,16 грн

2,1 грн

12%

Нові тарифи для мешканців багатоквартирних будинків можуть бути введені в дію лише після того, вони оберуть модель договірних відносин з КП «Кременчукводоканал» - відповідно до нового закону про ЖКП. Якщо мешканці цього не зроблять, тоді за замовчуванням вважатиметься, що вони обрали індивідуальну форму договору. Таким чином, нові тарифи (після затвердження) можуть бути введені в дію з 1 травня 2020 року.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тариф Кременчукводоканал вода
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