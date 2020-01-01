«Кременчукводоканал» підвищить тарифи на 20% - відбулися слухання

«Кременчукводоканал» підвищить тарифи на 20% на обидві послуги порівняно з чинними тарифами — водопостачання та водовідведення (подорожчання по кожній послузі — у таблиці).
24 січня під час слухань на підприємстві обговорили проєкт нових тарифів, які схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Цифри трохи відрізняються від тих, що були оприлюднені водоканалом раніше (тоді повідомлялося про підвищення на 19,1%).
Тепер на підприємстві очікують на затвердження Постанови НКРЕКП. Коли це станеться — наразі не повідомляють. На слухання, як завжди, прийшло багато працівників водоканалу і журналісти - звичайних споживачів у робочий день приходить обмаль.
|
Послуга
|
чинний тариф, грн
|
проєкт, грн
|
зростання, грн
|
зростання, %
|
водопостачання
|
9,36 грн
|
11,68 грн
|
2,32 грн
|
24,7%
|
водовідведення
|
10,5 грн
|
12,16 грн
|
2,1 грн
|
12%
Нові тарифи для мешканців багатоквартирних будинків можуть бути введені в дію лише після того, вони оберуть модель договірних відносин з КП «Кременчукводоканал» - відповідно до нового закону про ЖКП. Якщо мешканці цього не зроблять, тоді за замовчуванням вважатиметься, що вони обрали індивідуальну форму договору. Таким чином, нові тарифи (після затвердження) можуть бути введені в дію з 1 травня 2020 року.