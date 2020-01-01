«Кременчукводоканал» підвищить тарифи на 20% - відбулися слухання

Сегодня, 18:01 Просмотров: 157

«Кременчукводоканал» підвищить тарифи на 20% на обидві послуги порівняно з чинними тарифами — водопостачання та водовідведення (подорожчання по кожній послузі — у таблиці).

24 січня під час слухань на підприємстві обговорили проєкт нових тарифів, які схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Цифри трохи відрізняються від тих, що були оприлюднені водоканалом раніше (тоді повідомлялося про підвищення на 19,1%).

Тепер на підприємстві очікують на затвердження Постанови НКРЕКП. Коли це станеться — наразі не повідомляють. На слухання, як завжди, прийшло багато працівників водоканалу і журналісти - звичайних споживачів у робочий день приходить обмаль.

Порівняння планованих тарифів з діючими

Послуга чинний тариф, грн проєкт, грн зростання, грн зростання, % водопостачання 9,36 грн 11,68 грн 2,32 грн 24,7% водовідведення 10,5 грн 12,16 грн 2,1 грн 12%

Нові тарифи для мешканців багатоквартирних будинків можуть бути введені в дію лише після того, вони оберуть модель договірних відносин з КП «Кременчукводоканал» - відповідно до нового закону про ЖКП. Якщо мешканці цього не зроблять, тоді за замовчуванням вважатиметься, що вони обрали індивідуальну форму договору. Таким чином, нові тарифи (після затвердження) можуть бути введені в дію з 1 травня 2020 року.