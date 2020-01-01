На выходных Кременчуг ждёт пасмурная и ветреная погода

Сегодня, 08:08 Просмотров: 418

Кроме того, в городе возможны осадки в виде дождя со снегом

На выходных Кременчуг ждёт пасмурная погода и немного осадков. Также в городе будет достаточно ветрено.





По версии Gismeteo, на викенд в Кременчуге ожидается небольшой дождь вечером в субботу, 25 января, который в воскресенье, 26 января, перерастёт в мокрый снег. Но утром в воскресенье он и закончится. Температура воздуха составит от 0°С до +4°С. В городе будет преобладать пасмурная и ветреная погода.





А вот синоптики на Sinoptik прогнозируют пасмурные выходные, но без осадков. Столбики термометров покажут от +1°С до +4°С.





Подобную погодную картину рисует и Ventusky: этот сайт тоже обещает, что небо затянут тучи на протяжении всех выходных, но в городе будет сухо. Правда, возможен достаточно сильный ветер, порывы могут достигать 19 км/час. Воздух прогреется до показателей от 0°С до +4°С.