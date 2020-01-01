Кременчуг

Новорічні неприємності: кременчужани отримали штрафи за несанкціоновану торгівлю ялинками

Сегодня, 08:33 Просмотров: 458

 

«Винуватці» мають сплатити по 1360 грн

Новорічні свята минули, проте їх не надто приємне відлуння залишилося: на засіданні адміністративної комісії штрафували кременчужан, які збували новорічні ялинки без дозвільних документів у невстановлених для цього місцях. Таких випадків, що порушують правила благоустрою Кременчука, розглядали два.


Перший трапився 29 грудня 2019 року у провулку Героїв Бресту. Реалізаторка Ольга, яка торгувала хвоєю, пояснила, що її за вказаною адресою привіз начальник, вивантажив товар та залишив з ялинками.


Члени адмінкомісії вирішили накласти штраф у 80 неоподатковуваних мінімумів (1360 грн).


Другий випадок несанкціонованого продажу новорічних дерев зафіксували 24 грудня минулого року на вулиці Ярмарковій.


Громадянин Ігор, який їх продавав, пояснив: він був не обізнаний щодо того, що для точки продажу ялинками потрібні дозвільні документи. Його, як і в першому випадку, оштрафували на 1360 грн.


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Автор: Катерина Турубара Источник фото: umannews.city
Теги: елки торговля запрет админкомиссия админпротокол штрафы Новый год новогодние праздники
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