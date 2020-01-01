Новорічні неприємності: кременчужани отримали штрафи за несанкціоновану торгівлю ялинками

Сегодня, 08:33 Просмотров: 458

Новорічні свята минули, проте їх не надто приємне відлуння залишилося: на засіданні адміністративної комісії штрафували кременчужан, які збували новорічні ялинки без дозвільних документів у невстановлених для цього місцях. Таких випадків, що порушують правила благоустрою Кременчука, розглядали два.



Перший трапився 29 грудня 2019 року у провулку Героїв Бресту. Реалізаторка Ольга, яка торгувала хвоєю, пояснила, що її за вказаною адресою привіз начальник, вивантажив товар та залишив з ялинками.





Члени адмінкомісії вирішили накласти штраф у 80 неоподатковуваних мінімумів (1360 грн).



Другий випадок несанкціонованого продажу новорічних дерев зафіксували 24 грудня минулого року на вулиці Ярмарковій.



Громадянин Ігор, який їх продавав, пояснив: він був не обізнаний щодо того, що для точки продажу ялинками потрібні дозвільні документи. Його, як і в першому випадку, оштрафували на 1360 грн.



