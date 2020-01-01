Свято закінчилося: у Кременчуці розпочали демонтаж головної красуні

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Новорічне містечко у Кременчуці завершило свою роботу, а працівники КП «Благоустрій Кременчука» розпочали демонтаж головної зеленої красуні Кременчука. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, новорічне містечко та головна ялинка Кременчука радували містян протягом місяця від Дня Святого Миколая до Водохреща.









Сьогодні, 20 січня, працівники КП «Благоустрій Кременчука» розпочали роботи з демонтажу головної зеленої красуні міста, новорічних атрибутів та містечка на площі Перемоги.





Вже демонтували ялинки біля ПК «Нафтохімік» та заводу «Кредмаш», де знаходилася єдина ялинка в місті, яка обертається навколо себе.









Разом з головною ялинкою міста демонтують й головну ялинку правобережжя, яка знаходиться біля «Крюківського вагонобудівного заводу».



