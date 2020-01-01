Уряд запустив «єМалятко»: батьки немовлят зможуть отримати 10 послуг за однією заявою

Сегодня, 13:31 Просмотров: 200

Аби скористатися послугами, подавати заяву можна одразу ж в пологовому будинку, в ЦНАПі, онлайн на сайті «Дія»

Уряд України запустив комплексну послугу «єМалятко», у якій поєднані 10 державних послуг, пов’язаних із народженням малюка. Усі послуги можна отримати, оформивши заяву, а тому кількість необхідних документів зменшується з 37 до одного.





«єМалятко» об’єднує 10 послуг, пов’язаних із народженням немовляти, які можна буде отримати за однією заявою:

державна реєстрація народження;

визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

реєстрація місця проживання дитини;

призначення допомоги багатодітним сім’ям;

внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номеру запису в ньому.

Подати заяву батьки зможуть одразу ж в пологовому будинку, в ЦНАПі, онлайн на сайті «Дія».

Уряд вважає, що реалізація проєкту «єМалятко» дозволить користувачам значно простіше отримувати послуги, що супроводжують народження дитини. А завдяки тому, що заяву на отримання послуг можна буде оформити онлайн, батькам взагалі не потрібно буде відвідувати державні установи.

Схожа практика, коли послуги об’єднують за «життєвою ситуацією», вже застосовується в багатьох країнах. Зокрема, послуги при народженні дитини надають комплексно в Канаді, Новій Зеландії, Австралії та інших державах.





На початку січня батьки новонародженого немовляти вперше скористалися цією послугою у Харківському міському перинатальному центрі. До кінця січня «єМалятко» має запрацювати й у інших містах України.