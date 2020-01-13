«Кремінь» вдома поступився миколаївському «Ніко-Баскет»

18 та 19 січня баскетболісти «Кременя» зустрілися з миколаївським «Ніко-Баскет». На жаль, підопічні Євгена Федорова не змогли протистояти ще одним лідерам Вищої ліги, які зараз посідають другу сходинку в турнірній таблиці.
«Ніко-Баскет» у цій грі більше ігрового часу виділили молодим гравцям. А ось «Кременю» вдалося виграти одну чверть.
«Кремінь» - «Ніко-Баскет» - 88:101 (12:21, 17:26, 26:27, 33:27)
«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Ханілевич, Станішевський – Луценко, Онокій, Мельничук, Рогозний, Сидоренко, Сапсай, Сатулов. Головний тренер: Євген Федоров
«Ніко-Баскет»: Лук’ян, Заплотинський, Штанько, Лихой, Кочура – Пашкевич, Зайцев, Шепіль, Бондар, Гарбар. Головний тренер: Валентин Берестнев
«Кремінь» - «Ніко-Баскет» - 76:99 (21:22, 22:28, 24:33, 9:16)
«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Ханілевич, Станішевський – Онокій, Мельничук, Сидоренко, Сапсай. Головний тренер: Євген Федоров
«Ніко-Баскет»: Пашкевич, Зайцев, Штанько, Лихой, Кочура - Лук’ян, Шепіль, Заплотинський, Бондар, Ожегов, Гарбар. Головний тренер: Валентин Берестнев
Турнірна таблиця
|№
|Клуб
|І
|В
|П
|О
|1.
|Кривий Ріг-Прометей-2
|18
|17
|1
|35
|2.
|Ніко-Баскет
|16
|12
|4
|28
|3.
|СумДУ (Суми)
|16
|12
|4
|28
|4.
|Політехнік (Харків)
|18
|10
|8
|28
|5.
|Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5
|18
|9
|9
|27
|6.
|Маріуполь
|16
|8
|8
|24
|7.
|Новомосковськ
|16
|3
|13
|19
|8.
|Кремінь
|16
|1
|15
|17
|9.
|Інваспорт-ДОС ДЮСШ
|14
|2
|12
|16
25 та 26 січня кременчуцькі «слони» вдома приймуть «Маріуполь», а 1 та 2 лютого харківський «Політехнік».