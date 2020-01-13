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«Кремінь» вдома поступився миколаївському «Ніко-Баскет»

Сегодня, 14:04 Просмотров: 0

 

Кременчуцькі слони в домашньому матчі протистояли черговим лідерам Вищої ліги

18 та 19 січня баскетболісти «Кременя» зустрілися з миколаївським «Ніко-Баскет». На жаль, підопічні Євгена Федорова не змогли протистояти ще одним лідерам Вищої ліги, які зараз посідають другу сходинку в турнірній таблиці.


«Кремінь» отримав по зубах від лідера Вищої ліги


«Ніко-Баскет» у цій грі більше ігрового часу виділили молодим гравцям. А ось «Кременю» вдалося виграти одну чверть. 


«Кремінь» - «Ніко-Баскет» - 88:101 (12:21, 17:26, 26:27, 33:27)

«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Ханілевич, Станішевський – Луценко, Онокій, Мельничук, Рогозний, Сидоренко, Сапсай, Сатулов. Головний тренер: Євген Федоров

«Ніко-Баскет»: Лук’ян, Заплотинський, Штанько, Лихой, Кочура – Пашкевич, Зайцев, Шепіль, Бондар, Гарбар. Головний тренер: Валентин Берестнев


«Кремінь» - «Ніко-Баскет» - 76:99 (21:22, 22:28, 24:33, 9:16)

«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Коваль, Ханілевич, Станішевський – Онокій, Мельничук, Сидоренко, Сапсай. Головний тренер: Євген Федоров

«Ніко-Баскет»: Пашкевич, Зайцев, Штанько, Лихой, Кочура - Лук’ян, Шепіль, Заплотинський, Бондар, Ожегов, Гарбар. Головний тренер: Валентин Берестнев

 

Турнірна таблиця

Клуб І В П О
1. Кривий Ріг-Прометей-2 18 17 1 35
2. Ніко-Баскет 16 12 4 28
3. СумДУ (Суми) 16 12 4 28
4. Політехнік (Харків) 18 10 8 28
5. Дніпро-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 18 9 9 27
6. Маріуполь 16 8 8 24
7. Новомосковськ  16 3 13 19
8. Кремінь 16 1 15 17
9. Інваспорт-ДОС ДЮСШ 14 2 12 16


25 та 26 січня кременчуцькі «слони» вдома приймуть «Маріуполь», а 1 та 2 лютого харківський «Політехнік».

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Автор: Альона Душенко
Теги: баскетбол Кремінь Ніко-баскет
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