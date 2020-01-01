Кременчужан закликають правильно викидати новорічні ялинки

Сегодня, 14:32 Просмотров: 608 Комментариев: 1

Містяни мають складувати їх неподалік від контейнерних майданчиків, звідки їх будуть вивозити та переробляти

Новорічні свята закінчилися, і у Кременчуці демонтують головну ялинку міста на площі Перемоги. Разом з тим поступово кременчужани починають виносити новорічні деревця, які прикрашали їхні домівки у цей зимовий період.





Комунальні служби Кременчука закликають містян після новорічних святкувань не викидати ялинки у непризначені для цього місця, а складувати їх неподалік від контейнерних майданчиків.









Також комунальники акцентують увагу на тому, що сміттєві контейнери не слід засмічувати ялинковими гілками та самими ялинками, оскільки це набагато ускладнить процес збору та транспортування сміття.





Із територій контейнерних майданчиків новорічні дерева відповідно до графіків вивозитимуть на територію «КАТП – 1628», де після цього їх перероблятимуть.