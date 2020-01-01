Для молоді Кременчука проведуть конкурс на краще читання віршів Шевченка

27 лютого о 13.00 відбудеться конкурс на краще читання віршів Тараса Григоровича Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській», у якому запрошують взяти участь молодь Кременчука. Як повідомила пресслужба мерії, він проходитиме у приміщенні глядацької зали Будинку дитячої та юнацької творчості на вулиці Миколи Залудяка, 14.
Організаторами конкурсу є управління у справах сімей та дітей, Будинок дитячої та юнацької творчості, департамент освіти Кременчука.
Участь у ньому можуть взяти діти віком від 6 до 17 років включно. Для цього треба підготувати для виступу твір тривалістю до 3 хвилин.
Заявку на участь в конкурсі необхідно направити до 21 лютого до управління у справах сімей та дітей за адресою: площа Перемоги, 2, каб. 114, т. 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61.
У заявці необхідно вказати:
Підсумки конкурсу підбиватимуть серед дітей та підлітків у чотирьох вікових категорій:
У кожній віковій категорії обиратимуть трьох переможців (І, ІІ та ІІІ місця відповідно).