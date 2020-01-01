Для молоді Кременчука проведуть конкурс на краще читання віршів Шевченка

Сегодня, 09:01 Просмотров: 286

Участь можуть взяти юні кременчужани віком від 6 до 17 років

27 лютого о 13.00 відбудеться конкурс на краще читання віршів Тараса Григоровича Шевченка «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській», у якому запрошують взяти участь молодь Кременчука. Як повідомила пресслужба мерії, він проходитиме у приміщенні глядацької зали Будинку дитячої та юнацької творчості на вулиці Миколи Залудяка, 14.





Організаторами конкурсу є управління у справах сімей та дітей, Будинок дитячої та юнацької творчості, департамент освіти Кременчука.





Участь у ньому можуть взяти діти віком від 6 до 17 років включно. Для цього треба підготувати для виступу твір тривалістю до 3 хвилин.





Заявку на участь в конкурсі необхідно направити до 21 лютого до управління у справах сімей та дітей за адресою: площа Перемоги, 2, каб. 114, т. 73-12-83, 3-61-67, 098-839-11-61.





У заявці необхідно вказати:

прізвище, ім'я, по батькові учасника;

дата народження учасника;

контактний телефон учасника;

повна назва навчального закладу;

контактний телефон та e-mail навчального закладу;

назву обраного твору.

Підсумки конкурсу підбиватимуть серед дітей та підлітків у чотирьох вікових категорій:

від 6 до 8 років;

від 9 до 11 років;

від 12 до 14 років;

від 15 до 17 років.





У кожній віковій категорії обиратимуть трьох переможців (І, ІІ та ІІІ місця відповідно).