Кременчугская «скорая» получила два новых спецавтомобиля

Сегодня, 09:32 Просмотров: 1 353

В город должны прийти ещё 15 таких автомобилей

Кременчугская «скорая» – станция экстренной медицинской помощи №2 – уже получила два новых спецавтомобиля Peugeot. Об этом сообщил главврач «скорой» Игорь Дубницкий.



И добавил, что эти машины будут обслуживать Кременчугский район.

А для работы в Кременчуге должны вскоре прийти из Полтавы ещё 15 или даже 16 спецавтомобилей.





Ранее руководитель Кременчугского управления здравоохранения Максим Середа сообщил «Телеграфу», что ожидаемая партия спеавтомобилей позволит полностью обновить автомобильный парк кременчугской «скорой».



Новые автомобили Кременчуг получит в рамках пилотного проекта, реализуемого в Полтавской области. На покупку автомобилей скорой помощи для Полтавской области государство выделило 150,6 млн. грн, ещё 50,2 миллиона добавили из областного бюджета.

Стоимость машин варьируется от 1 млн. 900 тыс. грн до 3 млн. грн.





Новые спецавтомобили оснащены кислородом, имеют аппараты искусственной вентиляции легких, кардиологическую аппаратуру, транспортные шины и другое необходимое оснащение.





Старые автомобили кременчугской «скорой» мэр Кременчуга Виталий Малецкий предложил передать городскому управлению здравоохранения – планируется, что машины будут закреплены за городскими больницами.