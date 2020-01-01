Кременчуг получит новые автомобили скорой помощи – обещают обеспечить 100% потребности

Сегодня, 16:16 Просмотров: 1 108 Комментариев: 1

Вскоре Кременчуг получит из области новые автомобили скорой помощи. Их количество покроет 100% потребности кременчугской «скорой» в новых автомобилях – говорит руководитель горздрава Максим Середа.





Автомобили закуплены за деньги государственного и областного бюджетов



Новые автомобили Кременчуг получит в рамках пилотного проекта по реорганизации оказания экстренной медицинской помощи. Участником этого проекта весной 2019-го стал Полтавский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



В рамках проекта на покупку автомобилей скорой помощи для Полтавской области государство выделило 150,6 млн. грн, ещё 50,2 миллиона добавили из областного бюджета. За эти деньги Полтавская область получила 69 спецавтомобилей класса В и 23 автомобиля класса С. Стоимость машин варьируется от 1 млн. 900 тыс. грн до 3 млн. грн.



Спецавтомобили оснащены кислородом, имеют аппараты искусственной вентиляции легких, транспортные шины и другое необходимое оснащение.



«ТелеграфЪ» интересовало, сколько же новеньких спецавтомобилей получит Кременчуг? Об этом мы спросили руководителя Кременчугского управления здравоохранения Максима Середу:



– Максим Владимирович, Кременчуг получит новые автомобили скорой помощи, которые пришли в область по пилотному проекту?

– Конечно получит.



– Сколько? Одну-две машинки или столько, сколько нам нужно?

– Получит более, чем достаточно, будет покрыто 100% потребности в новых автомобилях!



– Когда это произойдет?

– Думаю, скоро, сейчас идет оформление документов, в ближайшее время они получат номера, там сейчас решается ещё одна проблема – нужно заплатить в Пенсионный фонд, департамент ищет деньги, платит департамент (областной департамент здравоохранения, ред.). Но это дело нескольких недель, может, месяца. Теперь главное, чтобы у нас всё было нормально с кадрами.



– Текучка?

– Конечно!





Источник фото: Департамент информационной деятельности и коммуникации с общественностью Полтавской облгосадминистрации