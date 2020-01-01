Кременчужани попрощалися з 47-річним бійцем Василем Малєєвим

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Сьогодні, 14 січня, кременчужани попрощалися з померлим захисником, АТОвцем Василем Малєєвим (16.04.1972 р.н.). 47-річний кременчужанин помер 11 січня, вдома, після довготривалої боротьби з раком. У Василя залишилися батьки, дружина, донька та два сини.







Василь Малєєв народився у Кременчуці, тут й закінчив 19 школу, потім професійно-технічне училище №20 за спеціальністю газозварника. Трудову діяльність розпочав на колісному заводі, після проходження строкової військової служби, працював у будівельно-монтажному управлінні №3.







У лютому 2015 року його призвали по мобілізації на військову службу. Василь брав безпосередню участь в антитерористичній операції, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Після демобілізації у 2017 році працював у «Муніципальній варті», але звільнився через стан здоров'я. Василь Малєєв боровся з раком легень й переніс не одну операцію та хіміотерапію. Кременчужани та міська влада допомагали з фінансуванням, але хвороба виявилась сильнішою.







Побратими згадують Василя як чуйного й такого, що завжди прийде на допомогу.







Володимир Махоркін зазначив, що вірить у знаки долі.



- Не даремно у День Василя ми прощаємося з нашим побратимом Василем Малєєвим. - зазначив Володимир.









Попрощатися з Василем Малєєвим до Свято-Миколаївського собору прийшли рідні, побратими, кременчужани та представники міської влади.







Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі бійця поховали на Свіштовському цвинтарі у секторі Героїв АТО.



