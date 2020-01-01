На 340 гривень оштрафували винуватця ДТП «4 в 1» на Пивзаводівському шляхопроводі

Сегодня, 15:05 Просмотров: 428

Визнання винуватості та штраф отримав водій Opel, який спричинив ДТП «4 в 1» на Пивзаводівському шляхопроводі. 10 січня 2020 року протокол за порушення ст. 124 КУпАП розглянули в Автозаводському районному суді. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Нагадаймо, 20 листопада чоловік за кермом автівки Opel в'їхав у Chevrolet Aveo. Та, у свою чергу, «зустрілася» з автівкою Fiat, що в'їхала в авто Daewoo lanos.





На судове засідання винуватець ДТП не прибув. Суд визнав чоловіка винним за порушення ст.124 КУпАП та наклав адміністративне стягнення у вигляді 340 гривень штрафу. Також водій має заплатити судовий збір на користь держави у розмірі 420 гривень.