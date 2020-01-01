До 14 лютого у мерії Кременчука приймають пропозиції щодо змін до генплану Кременчука

Сегодня, 14:34 Просмотров: 262 Комментариев: 1

Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань

Розпочався розгляд та врахування пропозицій громадськості у проєкті «Історико-архітектурний опорний план Кременчука Полтавської області». Основна мета якого - забезпечення збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру Кременчука шляхом розроблення історико-архітектурного опорного плану міста та проекту зон охорони пам`яток, визначення меж і режимів використання території історичного ареалу міста.





Проєкт розроблений ПП «Архітон-7» на замовлення управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. З матеріалами роботи можна ознайомитися на офіційному сайті міської ради, на сторінці управління містобудування та архітектури, в розділі «Основні положення генерального плану міста та детальних планів територій» та в приміщенні управління містобудування та архітектури, каб. 222, в робочі дні з 9.00 до 16.00.





Зауваження та пропозиції стосовно даного проєкту приймаються до 14 лютого 2020 року за адресою: площа Перемоги, 2, каб 219. Пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.





Також розглядається проєкт «Додаткове внесення змін до генерального плану міста Кременчука». Робота розроблена УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» на замовлення управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.





З матеріалами роботи можна ознайомитися на офіційному сайті міської ради, на сторінці управління містобудування та архітектури, в розділі «Основні положення генерального плану міста та детальних планів територій» та в приміщенні управління містобудування та архітектури, каб. 222, в робочі дні з 9.00 до 16.00. Відповідальний за організацію ознайомлення з матеріалами проекту та розгляду пропозицій – заступник начальника управління-начальник відділу планування, забудови міста та містобудівного моніторингу управління містобудування та архітектури Ковальчук Вікторія Володимирівна.





Зауваження та пропозиції стосовно даного проекту приймаються до 14 лютого 2020 року за адресою: площа Перемоги, 2, каб 219.