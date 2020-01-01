У Кременчуці патрульні зупинили водія під впливом наркотиків

Сегодня, 13:58 Просмотров: 512 Комментариев: 4

За керування авто під наркотиками у чоловіка забрали посвідчення водія та склали адмінпротокол

Сьогодні, 14 січня, на кварталі 278 поліціянти зупинили чергового керманича під впливом наркотиків. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.





Копи помітили Mercedes Sprinter, який рухався із порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм поліцейські виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, а саме: неприродна блідість обличчя, сповільнена рухливість ходи та мови.





Чоловіку запропонували пройти освідування у закладі охорони здоров’я. Експрес-аналіз показав присутність кабінолу в організмі водія. Але з результатами затриманий не погодився.





На керманича склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та вилучили у нього водійське посвідчення. Надалі матеріали будуть передані до суду, який винесе рішення по цій справі.