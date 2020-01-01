Происшествия

У Кременчуці патрульні зупинили водія під впливом наркотиків

Сегодня, 13:58 Просмотров: 512 Комментариев: 4

 

За керування авто під наркотиками у чоловіка забрали посвідчення водія та склали адмінпротокол

Сьогодні, 14 січня, на кварталі 278 поліціянти зупинили чергового керманича під впливом наркотиків. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.


Копи помітили Mercedes Sprinter, який рухався із порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм поліцейські виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, а саме: неприродна блідість обличчя, сповільнена рухливість ходи та мови.


Чоловіку запропонували пройти освідування у закладі охорони здоров’я. Експрес-аналіз показав присутність кабінолу в організмі водія. Але з результатами затриманий не погодився.


На керманича склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та вилучили у нього водійське посвідчення. Надалі матеріали будуть передані до суду, який винесе рішення по цій справі.

1
Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики водитель полиция админпротокол пьяный за рулем

Комментарии: 4

1 037
s2e7r8g:
Сегодня, 15:13

Двузначный заголовок статьи получился. Толи водитель под влиянием наркотиков, толи полиция его остановила под влиянием наркотиков.stuck_out_tongue_winking_eye


+3
2 261
Dmitriys:
Сегодня, 15:29

Я думаю нужно радикальней боротся с наркотиками. Они конечно приносят многих деньги но государство должно понимать что кто может родиться от наркомана? 


+2
853
hunter:
Сегодня, 15:43

Цитата: Dmitriys

Я думаю нужно радикальней боротся с наркотиками. Они конечно приносят многих деньги но государство должно понимать что кто может родиться от наркомана? 

Так уже боролись,но некоторые депутаты начали выносить "не довiру" начальнику нашей полиции,и все после этого стала тишина.


0
111
кренделёк:
Сегодня, 15:49

Експрес-аналіз показав присутність кабінолу в організмі водія


правильно пишется канабинол


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх