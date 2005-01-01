Президент України підписав закон про створення реєстру педофілів

До електронної бази даних вноситимуть засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення реєстру педофілів.
Згідно із законом, єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи до 14 років, - автоматизована електронна база даних. У реєстр вноситимуть не лише дані щодо засуджених осіб, а й про людей, судимість яких за відповідні злочини знята або погашена.
Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань. Отримати інформацію з реєстру матимуть право:
Міністерство юстиції України протягом трьох місяців з дня набрання чинності документу має розробити положення про Єдиний реєстр осіб. Генеральному прокурору протягом трьох місяців з дня початку роботи Єдиного реєстру осіб включити до реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи до створення такого реєстру.