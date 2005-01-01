Президент України підписав закон про створення реєстру педофілів

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До електронної бази даних вноситимуть засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення реєстру педофілів.





Згідно із законом, єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи до 14 років, - автоматизована електронна база даних. У реєстр вноситимуть не лише дані щодо засуджених осіб, а й про людей, судимість яких за відповідні злочини знята або погашена.





Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань. Отримати інформацію з реєстру матимуть право:

сільські, селищні та міські голови;

керівники державних адміністрацій, інших органів державної влади та місцевого самоврядування;

керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов'язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами.

будь-яка фізична особа щодо інформації про себе;

будь-яка фізична особа щодо інформації про іншу особу, у разі наявності завіреної відповідно до вимог Закону України «Про нотаріат» згоди особи, щодо якої така інформація запитується».

Міністерство юстиції України протягом трьох місяців з дня набрання чинності документу має розробити положення про Єдиний реєстр осіб. Генеральному прокурору протягом трьох місяців з дня початку роботи Єдиного реєстру осіб включити до реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи до створення такого реєстру.