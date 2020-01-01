Кременчуг

«Острови вже наші»: віцемер Дмитро Кравченко про межі Кременчука

Сегодня, 12:41 Просмотров: 1 238 Комментариев: 2

 

Питання обговорили на засіданні архітектурно-містобудівної ради

Заступник міського голови Дмитро Кравченко на засіданні архітектурно-містобудівної ради розповів, що група островів Шаламаю вже входить у територію Кременчука. Про це він повідомив при обговоренні проєкту історико-архітектурного опорного плану та позачергового внесення змін до генерального плану Кременчука.


- Подивився на межі нашого міста і група островів, та де Шаламай... Якщо ми зараз заглянемо на Публічну кадастрову карту України, то ті острови вже наші, - зазначив Дмитро Кравченко.


Віцемер додав, що місто зараз піклується про острів й гасить пожежі на острові силами міста.


- Будемо вносити пропозицію, щоб змінили межу. Наразі господаря там немає, а доглядати потрібно. Там й пожежі, які доводиться гасити нам власними силами. Й там є пам'ятки, які необхідно зробити природоохоронними. Там безліч об'єктів, але вони ще зазначені як пасовища Краснознам'янської сільської ради, - сказав Дмитро Кравченко.


Анна Айлікова, фахівець ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Дніпромісто» ім.Білоконя», зазначила, що це дуже серйозне питання, яке необхідно вирішувати.


- Ми можемо включити його в межі міста, а потім виявиться, що погрязнемо у судових тяганинах.


*Фіолетовим кольором позначені межі міста на яких видно, що частково острови «Зелений» та «Динька» частково знаходяться на території Кременчука, а частина - Білецьківські плавні. Острів «Фантазія» - в межах Кременчука.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: Генплан остров Шаламай

Комментарии: 2

3 344
Дмитрий:
Сегодня, 12:45

ті острови вже наші, - зазначив Дмитро Кравченко.

 

Наразі господаря там немає, а доглядати потрібно

пропали острова

с такими госпидарями


+13
853
hunter:
Сегодня, 13:07

Цитата: Дмитрий

ті острови вже наші, - зазначив Дмитро Кравченко.

 

Наразі господаря там немає, а доглядати потрібно

пропали острова

с такими госпидарями

Да,скоро их продадут,как те что в Кременчугском водохранилище,а потом там вырастут домишки-дворцы.


+7
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