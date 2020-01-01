«Острови вже наші»: віцемер Дмитро Кравченко про межі Кременчука

Заступник міського голови Дмитро Кравченко на засіданні архітектурно-містобудівної ради розповів, що група островів Шаламаю вже входить у територію Кременчука. Про це він повідомив при обговоренні проєкту історико-архітектурного опорного плану та позачергового внесення змін до генерального плану Кременчука.
Віцемер додав, що місто зараз піклується про острів й гасить пожежі на острові силами міста.
Анна Айлікова, фахівець ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Дніпромісто» ім.Білоконя», зазначила, що це дуже серйозне питання, яке необхідно вирішувати.
*Фіолетовим кольором позначені межі міста на яких видно, що частково острови «Зелений» та «Динька» частково знаходяться на території Кременчука, а частина - Білецьківські плавні. Острів «Фантазія» - в межах Кременчука.