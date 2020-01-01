Міноборони веде перемовини з «Укртатнафтою» про купівлю дизпалива на півмільярда гривень

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Міністерство оборони проводить переговорну процедуру закупівлі дизельного палива арктичної марки (ДП-Арк-Євро5-В0)на загальну суму 514,2 млн грн. Інформація розміщена у системі електронних закупівель ProZorro. Наразі триває кваліфікація переможця. Закупівля розбита на 9 лотів (за різними місцями доставик товару), у 8 із них взяло участь лише ПАТ «Укртатнафта». Міноборони купує паливо з умовою доставки на свої військові частини і з відстрочкою платежу 30 днів.





Переговорна процедура (на відміну від торгів) передбачає, що переможцем може бути визнаний і єдиний учасник закупівлі. По одному із лотів конкуренцію Кременчуцькому НПЗ склало АТ «Укргазвидобування», яке з кінця 2019 р налагодило випуск арктичного дизпалива на Шебелинському заводі. Обидва підприємства запропонували однакову ціну 25 084 грн за тонну, проте Міноборони має намір оголосити переможцем «Укртатнафту».





Поки що Кременчуцький НПЗ не має жодного укладеного контракту з Міноборони, хоча відновила участь у тендерах влітку 2019 року.





За даними encorr, ціна 25 084 грн/т нижче поточної ринкової вартості «арктичних» марок ДТ. За даними «Консалтингової групи А-95», 13 січня середня крупнооптова ціна зимової марки ДТ становила 24 540 грн/т. З урахуванням премії на якість арктичної марки $50/т, ринкова ціна ДТ-Арк становить приблизно 25 750 грн/т.





Проектна потужність Кременчуцького НПЗ складає 18,6 млн т, реальне завантаження заводу в останні роки не перевищує 2,5 млн т. Оперативний контроль над «Укртатнафтою» із 2007 року тримає група «Приват».