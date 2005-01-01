У Кременчуці оштрафували водія, якого протягом трьох годин патрульні двічі «спіймали» п'яним

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9 січня суддя Крюківського районного суду розглянув справу щодо водія, який у Кременчуці протягом трьох годин отримав два протоколи за «п'янку».





З тексту постанови стало відомо, що подія сталася 29 листопада 2019 року. О 2.44 на вулиці Першотравневій, №43А, патрульний склав на п'яного водія Volkswagen Passat протокол. О 5.32 на вулиці Шевченка, 28/4, той самий водій «заробив» від сержанта поліції ще один протокол за нетверезе водіння машиною.





На судове засідання чоловік не з'явився, свою вину не визнав. Пояснив, що дійсно перебував у стані алкогольного сп'яніння, але не керував транспортним засобом. В той день він святкував разом з друзями, вживав алкогольні напої, але не керував автомобілем, тому що не мав права на керування транспортним засобом. Водійське посвідчення вилучили раніше. Двічі поліцейські його возили до наркодиспансеру, де чоловік двічі проходив огляд на стан алкогольного сп'яніння. Результат огляду позитивний.





Відповідно до матеріалів справи, водія перевірили в Кременчуцькому обласному наркологічному диспансері. Результат огляду: 2.79 проміле та 2.21 проміле. Водій погодився з результатами, про що свідчить його підпис.





У судовому засіданні дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського від 29 листопада 2019 року. З'ясували, що нетверезий чоловік перебував за кермом.





Двоє працівників поліції пояснили, що 29 листопада 2019 року зупинили водія за порушення ПДР, у якого були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Після перевірки вмісту алкоголю в крові на чоловіка було винесено постанову за ст.121 ч.5 та ст.130 ч.1 КУпАП. Патрульні водійське посвідчення не вилучали, тому що його забрали раніше.





У результаті суд визнав чоловіка винним у порушенні ч. 1 ст. 130 КУпАП та оштрафували на 10 200 гривень. 420 гривень водій має сплатити у вигляді судового збору.





Якщо порушник не сплатить штраф протягом 15 діб, він подвоїться до 20 400 гривень. Постанова може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду.