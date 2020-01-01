Кременчуг

15 января без света в Кременчуге останется часть Крюкова

Сегодня, 18:01 Просмотров: 200

 

Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор

15 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей Крюкова возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Кавказская, 1-59;
  • ул. Соломии Крушельницкой, 44-189;
  • ул. Тимирязева, 1-31;
  • ул. Заводская, 1-131;
  • ул. Чечелевская, 2-46;
  • ул. Кораблиной, 4-50;
  • пер. Есенина, 1-20;
  • пер. Торубара, 4-10;
  • пер. Одесский, 3-28;
  • пер. Чечелевський, 2-41;
  • проезд Г.Петька, 3-49.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх