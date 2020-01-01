15 января без света в Кременчуге останется часть Крюкова
Сегодня, 18:01
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Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
15 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей Крюкова возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Кавказская, 1-59;
- ул. Соломии Крушельницкой, 44-189;
- ул. Тимирязева, 1-31;
- ул. Заводская, 1-131;
- ул. Чечелевская, 2-46;
- ул. Кораблиной, 4-50;
- пер. Есенина, 1-20;
- пер. Торубара, 4-10;
- пер. Одесский, 3-28;
- пер. Чечелевський, 2-41;
- проезд Г.Петька, 3-49.