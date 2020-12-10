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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірусом інфікувалися ще 70 кременчужан, серед яких 6 дітей

Вчора, 22:13 Переглядів: 542

За добу один пацієнт помер

12 грудня в Кременчуці зафіксували 70 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За інформацією мерії міста, захворіли 42 жінки віком від 26 до 83 років та 22 чоловіки віком від 24 до 79 років. Також захворіли шість дітей віком від 8 місяців до 17 років. 62 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 6 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


На жаль, один пацієнт помер.


Всього в Кременчуці зареєстровано 3900 випадків коронавірусної інфекції, одужало 2386, померло 109.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
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