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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуцькому районі через ожеледицю кілька машин злетіли з дороги

Сьогодні, 16:53 Переглядів: 1 931

 

Одну людину ушпиталили до лікарні

У Кременчуцькому районі через ожеледицю кілька машин злетіли з дороги. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, рух транспорту ускладнений у напрямку Полтави, а також Соснівки, Малої Кохнівки та Горішніх Плавнів.


На фото – ДТП на дорозі Горішні Плавні - Мала Кохнівка. Одна людина звернулася за допомогою до медиків, її ушпиталили до лікарні.


Поліція закликає водіїв дотримуватися швидкісного режиму, уникати різкого гальмування, а краще взагалі не виїздити за межі міста.


На дорозі працює спецтехніка, але транспорту багато, дуже ускладнений рух.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: ДТП гололед дороги
компанія «Інтера Люкс»
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