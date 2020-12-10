У Кременчуцькому районі через ожеледицю кілька машин злетіли з дороги. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, рух транспорту ускладнений у напрямку Полтави, а також Соснівки, Малої Кохнівки та Горішніх Плавнів.
На фото – ДТП на дорозі Горішні Плавні - Мала Кохнівка. Одна людина звернулася за допомогою до медиків, її ушпиталили до лікарні.
Поліція закликає водіїв дотримуватися швидкісного режиму, уникати різкого гальмування, а краще взагалі не виїздити за межі міста.
На дорозі працює спецтехніка, але транспорту багато, дуже ускладнений рух.