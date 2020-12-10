У Кременчуцькому районі через ожеледицю кілька машин злетіли з дороги

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У Кременчуцькому районі через ожеледицю кілька машин злетіли з дороги. Як повідомив Кременчуцький відділ поліції, рух транспорту ускладнений у напрямку Полтави, а також Соснівки, Малої Кохнівки та Горішніх Плавнів.





На фото – ДТП на дорозі Горішні Плавні - Мала Кохнівка. Одна людина звернулася за допомогою до медиків, її ушпиталили до лікарні.





Поліція закликає водіїв дотримуватися швидкісного режиму, уникати різкого гальмування, а краще взагалі не виїздити за межі міста.





На дорозі працює спецтехніка, але транспорту багато, дуже ускладнений рух.