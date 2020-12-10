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Кременчук, Полтавщина

Трасу Полтава-Олександрія скувала ожеледиця

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 191

 

Водіїв просять бути уважними та обережними за кермом

Трасу М-22 Полтава—Олександрія, яка проходить через Кременчук, скувала ожеледиця. За повідомленням патрульної поліції Кременчука, причиною льоду на дорозі став дощ, який почав замерзати при мінусовій температурі.


Наразі працює спецтехніка, яка обробляє проїжджу частину посипальними матеріалами. Водіїв просять бути уважними та обережними за кермом.


Якщо ви опинилися у скрутній ситуації — телефонуйте на спецлінію 102.


Дописувачі у соціальних мережах попереджають, що на трасі М-22 стоять фури і йде дощ.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: гололед дорога
компанія «Інтера Люкс»
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