Встановили особу: у пожежі в полтавському кінотеатрі загинув 27-річний хлопець

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Наразі слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі

Поліція Полтави ідентифікувала особу людини, обгоріле тіло якої знайшли після пожежі в кінотеатрі «Котляревського», що знаходиться на вулиці Соборності, 31. Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, це виявився місцевий 27-річний хлопець.









Наразі слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.





Нагадаємо, за фактом пожежі поліція Полтави відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.