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Кременчук, Полтавщина

Нові Renault поновили автопарк поліції охорони Кременчука

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 422

 

Вони придбані за кошти поліції охорони

11 грудня поліцейські охорони області отримали 11 сучасних автомобілів Renault. Сучасні позашляховики поліпшать матеріально-технічну базу груп реагування Полтавського, Кременчуцького, Миргородського, Лубенського відділів та батальйону Управління поліції охорони.



Як зазначив начальник Департаменту поліції охорони Національної поліції України Сергій Парфенюк, автівки використовуватимуться для охорони об’єктів, забезпечення публічної безпеки на маршрутах патрулювання, а також реагування на виклики громадян.


Керівник поліцейських охорони Полтавщини Сергій Запорожець додає, що вони придбані за кошти поліції охорони та дадуть змогу більш якісно та ефективно виконувати завдання, забезпечити своєчасне реагування на правопорушення.


- Сучасні транспортні засоби безумовно сприятимуть підвищенню якості виконання нашої з вами роботи. Зокрема, поліпшають оперативність реагування на заяви та повідомлення громадян, а також ефективність реалізації основних завдань у сфері протидії злочинності на території області, - наголосив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: поліція охорони Полтавщина Renault
компанія «Інтера Люкс»
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