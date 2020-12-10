На Полтавщині майже 5 років ув'язнення отримав водій, який на смерть збив велосипедиста

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 374

Коли кермувальник наїхав на велосипедиста, він втік з місця події

Чотири роки девʼять місяців ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на два роки призначив Миргородський міськрайонний суд чоловікові, який легковиком на смерть збив велосипедиста. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавщини. Аварія сталася улітку 2019 року у Миргородському районі на автодорозі Єрки-Любівщина.





28 липня 2019 року у селі Єрки Миргородського району перед залізничним переїздом водій, не переконавшись, що на проїжджій частині немає перешкод для руху, наїхав на велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Після зіткнення водій легковика залишив місце події та зник. Того ж дня близько 17.00 потерпілий помер у лікарні.





Винуватця ДТП та місцезнаходження зниклого автомобіля встановили поліцейські Миргорода.





Суд визнав винним водія у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ з правом оскарження вироку до Полтавського апеляційного суду протягом 30 з дня його проголошення.





Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною покидати місце свого проживання цілодобово протягом двох місяців до набрання вироку законної сили.