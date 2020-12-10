Як «користуватись» депутатом

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А ви пам'ятаєте про те, що виборці можуть давати накази своїм депутатам? Що можуть кременчужани вимагати від депутатів-новачків, за яких цієї осені віддали свої голоси, та до кого звертатись зі скаргами?

Цієї осені ми обирали депутатів до міської ради. Обирали по-новому, адже змінилось виборче законодавство. Раніше існувало 42 округи. Мешканці могли йти зі скаргами до свого депутата (якщо він взагалі існував, а не зникав на 5 років після отримання мандата). Тепер система змінилася. Куди йти за вирішенням проблем та що можна вимагати від депутата?









Хто зшив штанці? Ми





Особливість цьогорічних виборів – міських депутатів обирали за пропорційною системою з відкритими списками. У виборця була можливість обрати одного з кандидатів зі списку партії. Округів стало менше, а їх розміри – більші. Тепер їх 6 замість 42-х. А от кількість депутатів залишилась незмінною. Тож кременчужани обирали і партію, і бажаних для себе кандидатів. Та вибори пройшли, кандидатів у депутати, які перед виборами бігали по дворах, обіцяючи чудове майбутнє, тепер доведеться шукати десь у їхніх теплих домівках. Тим паче, що зараз депутати не закріплені за округами. Тобто немає персональної відповідальності перед мешканцями конкретної вулиці. Навіть якщо вони перед виборами уважно слухали скарги та щедро роздавали обіцянки про красиві дитячі майданчики та нові лавочки.





Намагаємось «достукатись» до депутата на Ревівку. Аби знайти контакти новообраних депутатів та звернутись до них із проблемою, заходимо на сайт міської ради. Проте депутатський розділ ще у стадії розробки. Є список із депутатами та їхніми помічниками. Та зазначена лише партія: жодних контактів. Тож, виходить, доведеться стукати до всіх партій, що представлені у міській раді, та вже там питати, до кого ж нам йти зі скаргами. А це – шість «листів щастя» до партій. Пишемо на фейсбук сторінці однієї партії із питанням, до кого звернутися з проблемою на мікрорайоні. Відповіді нуль. Намагаємось знайти хоча б колишнього депутата з мікрорайону, якого знов обрали до міської ради – може він щось порадить? Та навіть «барин народу» недосяжний: два дні поспіль навіть журналісти не можуть додзвонитися на мобільний. Не кажучи вже про пересічного виборця…





Та все одно наразі депутати не закріплені за округами: ми не знаємо, хто конкретно займатиметься проблемами округу.

Виходить, що зараз можна піти до будь-якого депутата з наболілим питанням. Але так можна бігати за десятком депутатів та писати їм листи, які ніколи не відкриють...





До кого зараз звертатись виборцям зі скаргами, чи розподілять округ між депутатами та чи вестимуть вони прийом? Із цими питаннями ми звернулися до секретаря міської ради Юрія Гриценка.





– Так, депутати будуть закріплені за округами, але яким чином, ми зараз визначаємося та потім поінформуємо громадськість. Адже виникає багато запитань. Округів шість, а не 42, як раніше. Одні депутати набрали по тисячі голосів, інші - по сотні. Хтось пропонує ділити по старих округах. Нам потрібно узгодити все з головами фракцій та знайти компроміс. Депутати, звичайно ж, працюватимуть на округах, будуть вести прийоми.





Отже, чекаємо на конкретну інформацію щодо того, які кременчуцькі депутати працюватимуть із виборцями та як із ними можна контактувати.







«Все це казки, що депутата можна відкликати»







Олександр Урін, політолог, доцент кафедри Теорії, історії держави та права КрНУ імені М.Остроградського:



– Робота депутата місцевої ради має складаєтися з трьох основних складових. По-перше, підготовка проектів рішень, їхнє обговорення та прийняття. Це важлива складова для тих, хто прийшов до міської ради, аби працювати для людей, місцевої громади, а не лобіювати власні інтереси. Друга складова – робота в постійних комісіях, де мають не тільки попередньо обговорюватись всі проекти рішень сесій, а і залучатись до цього фахівці, представники громади відповідного профілю діяльності та компетенції. І третя – робота на окрузі, вивчення нагальних проблем його мешканців та спільні з ними пошуки шляхів їх вирішення із залученням за необхідності відповідних владних структур, посадовців та депутатів різних рівнів.. Ця складова відрізняється в залежності від виборчої системи. Останні вибори пройшли за пропорційною системою з частково відкритими списками та преференціями від виборців (за їх бажанням) окремим кандидатам у партійних списках. Виборці обирали партії. Але місцеві вибори відрізняються від парламентських тим, що на першому місці мають бути місцеві проблеми. Те, що сьогодні має зробити міська рада – закріпити депутатів за округами. Вже не за 42-ма, як раніше, а за 6-ма округами, за якими депутати обиралися по Кременчугу по партійним спискам. Таким чином, за кожним таким територіальним округом має бути закріплено по 7 депутатів міської ради – представників партій, які здолали по місту 5% бар’єр та отримали відповідну кількість депутатських мандатів. Потрібно не лише формально закріпити, а визначити в кожному окрузі місце для депутатської приймальні (можливо спільної для сусідніх округів, наприклад, для 2 – 3, 5 – 6). Важливо, щоб на кожному окрузі працювали представники всіх депутатських фракцій, які потрапили до міської ради, а графіки депутатських прийомів ними там виборців оприлюднювались на офіційному сайті міськради та у ЗМІ. Зрозуміло, що представництво фракцій в цих приймальнях буде різним відповідно до кількості в них депутатів. Тобто, якщо у фракції 6 та більше депутатів, вони охоплюють всі округи, а якщо, наприклад, як у «Батьківщини» – лише 5 депутатів, хтось з їх депутатів може опікувався одразу двома сусідніми округами.









– Але якщо депутати ще не розподілені за округами, куди йти виборцям?

– До офіційної приймальної тієї партії, за яку вони голосували чи депутата, якщо в нього така є.





– Що можна зробити із «лінивим» депутатом, який не хоче працювати? Чи можна його відкликати та який механізм?

– Все це казки про те, що депутата можна відкликати. Особливо при пропорційній системі. Так, активний виборець може подавати факти недобросовісної роботи через ЗМІ, звертатись до правоохоронних органів, якщо має місце правопорушення. Проте вихід лише один – на наступних виборах голосувати не серцем, а розумом.

– Тобто, із «лінивим» депутатом нічого не поробиш…

– Бачили очі, за кого голосували. Не прийшли на вибори або повелися на обіцяльників «світлого майбутнього» всім і відразу – отримали лобістів комерційних інтересів певних груп чи відповідальних представників громади, – покажуть справи самих обранців.

– Як за вашими спостереженнями: чи працюють депутати на виборчих округах? Наприклад, якщо проаналізувати депутатський корпус минулого скликання...

– Більшість депутатів не працювали на округах, особливо коли дізнались про зміну виборчої системи. Частина з них активізувалась лише напередодні виборів на окремих округах, за якими вони балотуватися у партійних списках. Ще один момент – я не пам'ятаю, коли востаннє звітували депутатські комісії. За моїх 5 скликань у міській раді це відбувалось регулярно. Звіти депутатів теж мають бути обов'язковими, щоб люди знали, кого обрали, хто згадує про них лише перед виборами, партії змінює, але свій інтерес у владі завжди зберігає.









Ідеальний депутат: як це має виглядати





Депутат міської ради – представник інтересів територіальної громади міста. Він не отримує гроші за свою роботу. Він зобов'язаний виражати та захищати інтереси виборців свого виборчого округу, виконувати їхні доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Ну, це в теорії, якщо депутат йде до міської ради задля блага народу, а не власної кишені.





В ідеалі, пан Микола приходить до депутата зі скаргою, проблемою чи пропозицією. Наприклад, аварійне дерево чи неасфальтована дорога. І все. За скаргою пана Миколи депутат надсилає запити до різних інстанцій, а відповіді приходять і до депутата, і до пана Миколи як заявника. І завдяки депутату дерево прибрали, а пан Микола ходить по нормальній дорозі. А якщо онуці пана Миколи немає де гратися, бо дитячий майданчик як із хорор-муві, то сумлінний депутат за заявою мешканця сприятиме встановленню нового. Клопотатиме, аби старий включили до плану заміни. Чи допомагатиме у розробці програми зі встановлення дитячих майданчиків у місті, працюватиме у комісіях тощо. А ще зустрічатиметься з виборцями та звітуватиме перед ними про роботу. А от якщо пан Микола скаржиться на маленьку пенсію – це вже не до місцевого депутата. Бо це не його компетенція: він займається проблемами міста у різних сферах.





Депутатські обов'язки прописані в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад».









Зокрема, депутат місцевої ради зобов'язаний:

Підтримувати зв'язок із виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами, які висунули його кандидатом у депутати, а також колективами інших підприємств, незалежно від форми власності, з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території.

Не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання рішень ради та доручень виборців;

Брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, які проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;

Вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх задоволенні;

Визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення оперативного вирішення порушених у них проблем.

Крім того, депутат місцевої ради може піднімати перед місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, і вимагати їхнього вирішення.





Майже Бетмен: що може депутат

Брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їхніх рішень;

Виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови або голови ради; інформувати їх про виконання доручень.

Офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

Пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

Вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядок розгляду обговорюваних питань та їх суті;

Вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних із його депутатською діяльністю;

Вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

Висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

Піднімати питання про недовіру сільському, селищному, міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

Брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

Вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, що діють на його території;

Піднімати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції міської ради.





Що депутат має зробити з вашою скаргою

За законом, він розглядає пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до нього, вживає заходів для їхнього своєчасного вирішення, веде прийом громадян.

Депутат може скеровувати одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій, які зобов'язані розглянути та надати відповідь заявнику та депутату.

Депутат вивчає причини, які породжують скарги, і вносить свої пропозиції щодо їхнього усунення в міську раду.





На »килим» перед виборцями





Депутат місцевої ради не рідше як один раз на рік зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу ради, до якої його обрано, перед виборцями і перед колективами та об'єднаннями громадян, які висунули його кандидатом у депутати.





Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу колективу або об'єднання громадян, які висунули його кандидатом у депутати, а також на вимогу зборів виборців.





Звіт депутата проводиться на зборах виборців відповідного виборчого округу, а також на зборах (конференціях) трудових колективів, об'єднань громадян, які висунули його кандидатом у депутати. Про проведення звіту депутат інформує Раду народних депутатів або у встановленому нею порядку її органи.





У законі про статус депутатів місцевих рад написано таке:

Депутат місцевої Ради народних депутатів підтримує зв'язки з виборцями на території його виборчого округу. Виборці можуть давати накази своїм депутатам. Депутат є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. Депутат, який не виправдав довіри виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку.