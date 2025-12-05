Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 6 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
пров. Веселий, 10
вул. Енергетиків, 2А–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40.
