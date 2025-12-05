ГО "Захист держави"
Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці затвердили комісію, яка погоджуватиме житло для переселенців: склад

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 77

До неї увійшли представники міськради та громадських організацій

5 грудня Кременчуцька міська рада затвердила персональний склад комісії, яка розглядатиме та погоджуватиме надання житла окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Йдеться лише про дві категорії людей, що раніше проживали на тимчасово окупованих територіях. 

Хто може претендувати на житло

Постанова Кабміну № 1176 від 22 вересня 2025 року, визначає лише дві групи переселенців, які можуть отримати житлову допомогу. Це:

  • учасники бойових дій, визначені пунктами 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
  • особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Отже, допомога стосується не всіх внутрішньо переміщених осіб, а тільки цих двох категорій.

Хто увійшов до складу комісії

До складу увійшли 15 осіб: депутатський корпус, керівники управлінь і департаментів, а також представники громадських і гуманітарних організацій, зокрема «Простір добра Полтавщини», «Проліска», «ПРОжиття ЮА» та «Бойове братство». 

За словами заступниці міського голови Ольги Усанової, відповідно до урядової постанови, така комісія має складатися з двох частин: представників міської ради та представників громадських організацій. Місто визначає кількість членів комісії, а також пропонує своїх кандидатів. Водночас склад формується у співвідношенні два до одного: дві частини — представники уповноваженого органу, одна частина — представники громадських чи міжнародних організацій, що працюють у сфері допомоги ВПО.

Громадські організації потрапляють до складу за принципом черговості подання заяв: хто подав кандидатуру першим, той і включається першим. Представників від міської влади пропонує міський голова. 

Депутати затвердили такий склад комісії:

  • Іван Балацький — представник громадської організації «Простір добра Полтавщини» (за згодою);
  • Дмитро Бражник — представник громадської організації «Проліска», керівник гуманітарного центру «Проліска» в м. Кременчук (за згодою);
  • Марина Доценко — директор департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради
  • Геннадій Іванян — депутат Кременчуцької міської ради VIII скликання;
  • Олександр Калашник — директор комунального підприємства «Квартирне управління» Кременчуцької міської ради
  • Андрій Макаров — голова громадської організації «Створюй. Дій. Досягай» (за згодою);
  • Валерій Мирошніченко — директор юридичного департаменту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
  • Тетяна Неіленко — заступник міського голови — директор департаменту фінансів Кременчуцької міської ради
  • Надія Нікітіна — головний спеціаліст відділу по роботі з ветеранами війни департаменту соціального захисту населення
  • Олександр Плескун — депутат Кременчуцької міської ради VIII скликання, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики;
  • Владислав Покотило — начальник управління соціального захисту населення Автозаводського району Департаменту соціального захисту населення
  • Тетяна Прошакіна — голова громадської організації «ПРОжиття ЮА» (за згодою);
  • Людмила Ревега — начальник управління соціального захисту населення Крюківського району Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради
  • Ольга Усанова — заступниця міського голови;
  • Олег Фещенко — голова громадської організації «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство» (за згодою)

Нагадаємо, раніше ми вже писали матеріал стосовно цієї теми, що містив офіційні роз’яснення Мінрозвитку. Детальніше про те, хто із внутрішньо переміщених осіб може отримати житло за цією програмою та які документи для цього потрібні, читайте у цьому матеріалі. Визначені категорії внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть ваучер на 2 мільйони гривень.

Автор: Телеграф Джерело фото: tarastarasenko.com
Теги: житло переселенці ВПО військові люди з інвалідністю ветерани
