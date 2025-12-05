Що читати взимку: добірка книг від книжкової блогерки Марини Куркач

Віталій Дуленко «Там, де живуть книжки»

Надя обожнює книги. Майже рік тому, у розпал коронавірусу, вона створила книжковий блог «Там, де живуть книжки». Спочатку ведення блогу було для неї щирим захопленням, проте з часом усі зусилля стали здаватися марними. Та й не завжди улюблена справа рятує від самотності чи невпевненості. Проте одного дня для Наді раптово все змінюється. Поштою вона отримує тоненьку книжку в м'якій палітурці, яка радше нагадує брошуру. Невідомі й автор книги, й її таємничий відправник. З обкладинки книги усміхається Надя, тримаючи в руках книжки, а сама книга має назву «Життя і таємниці Книжицької Надії». Тобто, книжкова блогерка, яка пише про книжки, стає героїнею загадкової книги, от тільки на її сторінках детальний опис життя Наді, а не художня вигадка. Чому автор знає знає те, чого не міг знати ніхто? Чому ця книга з кожним розділом все більше її лякає? Мабуть, не варто Наді шукати правду, адже шлях до неї стає небезпечним…





Коллін Гувер «Огидне кохання»

Тейт Коллінз переїжджає до самісінького центру Сан-Франциско. Доки навчатиметься і шукатиме роботу вона тимчасово житиме в квартирі брата. В перший же день переїзду з нею трапляється дивна пригода і неочікуване знайомство з Майлзом Арчером. Знайомство навряд чи можна назвати приємним, але ж Майлз — друг її брата, мешкає по сусідству і теж працює пілотом, як і її брат й здається, у нього був важкий день. Отже, між Тейт і Майлзом виникає симпатія, вони розуміють, що шалено приваблюють одне одного. Однак Майлзу не потрібне кохання, та й часу для стосунків у нього просто немає, його цікавить лише кар'єра. Саме тому він пропонує Тейт стосунки за домовленістю і двома правилами: не питати про минуле й не сподіватися на майбутнє. Тейт погоджується, адже їхня угода на диво зручна і для неї також. Однак кохання не питає, коли йому статися, тому дотриматися обіцянок стає все складніше. До того ж, через минуле Майлза їхнє кохання може стати… огидним.





Катріона Сільві «Зустрінемося в іншому житті»

Тора не вірить у долю, та все-таки вважає деякі шляхи кращими за інші. Тому завітавши на студентську вечірку, майже одразу з неї йде, бо почуває себе дедалі самотнішою. Вона опиняється там, де у тиші мерехтять зірки, але усамітнитися їй не вдається, бо місце зайняте незнайомцем. Можливо, за інших обставин Тора зраділа б спілкуванню, але точно не з хлопцем, який намагався почати з нею розмову ще на вечірці, сказавши, що йому здається ніби вони вже десь бачились. Санті — так звати хлопця, який майже одразу їй сподобався, але якого вона зовсім не знає. Дивно, що разом з ним Тора ризикує дістатися самої верхівки годинникової вежі, щоб подивитися на зорі. На жаль, трагедія позбавляє їх кохання. Так, Тора і Санті ще зустрінуться знову, от тільки у інших життях. Двоє людей, які щоразу впізнаватимуть одне одного, але й не впізнаватимуть теж. Та перш ніж усі життя будуть ними втрачені, вони мають дізнатися, ким є насправді одне для одного…





Ребекка Яррос «Варіація»

Аллі Руссо — зірка балету, яка старанно працювала та прагнула в усьому досконалості для того, щоб досягти успіху. Однак після отримання травми її кар'єра опинилася під загрозою. Гадсон Елліс працює рятувальником Берегової охорони США та виховує племінницю, допомагаючи своїй родині. Понад десять років тому Аллі та Гадсон познайомилися під час шторму та були у житті одне одного, але сталося те, через що їхні стосунки припинилися. Для Гадсона Аллі — жінка, якій він колись врятував життя й покохав всім серцем. Для Аллі Гадсон — чоловік, якого вона так і не змогла забути. Після повернення Аллі до рідного міста доля знову зводить їх разом. Минуле з новою силою починає зазирати у теперішнє, а теперішньому не завжди вдається не обертатися на минуле. Між героями — взаємні образи, не вимовлені слова й почуття, які з роками не зникли. Чи зможуть вони пробачити одне одного? Та чи можна відновити те, що здається таким далеким і назавжди зруйнованим?





Ярина Вовк «В утробі хижака»

В основі сюжету дві часові лінії. В першій — Михайліна Хижняк ще навчається на факультеті клінічної психології. Саме вона опиняється в епіцентрі розслідування серійних убивств. Однією із жертв вбивці була її подруга, тому Михайліна відчайдушно допомагає поліції, шукаючи те, що виведе її на слід злочинця. У другій часовій лінії, кілька років по тому, Михайліна працює кримінальною психологинею в Міністерстві внутрішніх справ. Її залучають до розслідування серії вбивств дівчат, поряд з якими на місці злочину знаходять їхнє відрізане пасмо волосся. У відділку колеги скептично ставляться до дівчини, однак слідство зайшло в глухий кут — немає жодних зачіпок, які приведуть до підозрюваного. Мирослав Зоря, керівник розслідування, як і Михайліна, задля пошуку злочинця готовий працювати 24/7. Чи вдасться їм разом розкрити справу і знайти того, хто не залишає за собою ані сліду? Чи можливо зупинити того, хто завжди на крок попереду?