«Раз добром зігріте серце вік не прохолоне»: у Кременчуці погасили марки на конвертах із зображеннями волонтерів

У Міжнародний день волонтера, 5 грудня, у Кременчуці на головпоштамті погасили марки на конвертах із зображеннями представників волонтерського руху міста.
У цей день презентували конверти із зображеннями «Берегинь Крюкова», волонтерки Людмили Шевченко й американської волонтерки Кейті Озтурк.
Представниця «Берегинь», волонтерка, завідувачка історико-краєзнавчого музею гімназії № 7 Тамара Вібла розповіла про діяльність волонтерів:
Пані Тамара підкреслила, що завжди потрібні робочі руки й донати — це дозволить збільшити обсяги допомоги військовим.
Ще один конверт присвятили Людмилі Шевченко, мамі загиблого Миколи Кучеренка. Вона починала волонтерити з 14-го року, коли син пішов в АТО. На жаль, у 2023-му році він загинув, й після цього пані Людмила розширила свою сферу волонтерства.
Третій конверт присвятили американській волонтерці Кейті Озтурк. Вона волонтер Корпусу Миру. Працювала в Україні, де навчала дітей англійській мові. З початку широкомасштабної агресії, Кейті консолідувала своїх товаришів по корпусу миру, щоб збирати донати на підтримку українських збройних сил.
На всіх конвертах урочисто погасили марки й передали волонтерам, а також в музей та галерею Кременчука.
