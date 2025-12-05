ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура

«Раз добром зігріте серце вік не прохолоне»: у Кременчуці погасили марки на конвертах із зображеннями волонтерів

Сьогодні, 12:31

Кожного року Спілка філателістів планує випускати нові конверти, присвячені волонтерам Кременчука

У Міжнародний день волонтера, 5 грудня, у Кременчуці на головпоштамті погасили марки на конвертах із зображеннями представників волонтерського руху міста.

— У Кременчуці багато волонтерських організації, всі вони роблять величезну й вкрай важливу роботу, допомагаючи ЗСУ. Спілка філателістів Кременчука випускає конверти, присвячені кременчуцьким волонтерам. Кожен рік ми будемо випускати нові конверти, — розповів Володимир Скляр, голова спілки філателістів.

У цей день презентували конверти із зображеннями «Берегинь Крюкова», волонтерки Людмили Шевченко й американської волонтерки Кейті Озтурк.

 Представниця «Берегинь», волонтерка, завідувачка історико-краєзнавчого музею гімназії № 7 Тамара Вібла розповіла про діяльність волонтерів:

— Ми працюємо з 2014 року. Плетемо сітки. Після початку повномасштабного вторгнення приходило дуже багато людей, всі працювали. День і ніч плели сітки. Зараз наша організація об’єднує понад 150 людей. Це кременчужани і мешканці навколишніх сіл, які допомагають «берегиням». Ми всі разом допомагаємо нашим захисникам. І військові нам дуже вдячні. Раз добром зігріте серце вік не прохолоне.

 Пані Тамара підкреслила, що завжди потрібні робочі руки й донати — це дозволить збільшити обсяги допомоги військовим.

 Ще один конверт присвятили Людмилі Шевченко, мамі загиблого Миколи Кучеренка. Вона починала волонтерити з 14-го року, коли син пішов в АТО. На жаль, у 2023-му році він загинув, й після цього пані Людмила розширила свою сферу волонтерства.

  

— Тепер я допомагаю всім, хто до мене звертається. Їжджу на всі напрямки. Сьогодні вночі повернулася з Покровську. Хлопці на передовій, всі наші військові дуже нам вдячні за допомогу. Вони радіють завжди нашим приїздам й допомозі.

 Третій конверт присвятили американській волонтерці Кейті Озтурк. Вона волонтер Корпусу Миру. Працювала в Україні, де навчала дітей англійській мові. З початку широкомасштабної агресії, Кейті консолідувала своїх товаришів по корпусу миру, щоб збирати донати на підтримку українських збройних сил.

— Зібрані гроші вони передавали в Україну і тут закуповувати технічне обладнання для військових: тепловізори, дрони,електростанції, потужні Power банки, старлінки для сумського, покровського, харківського, куп’янського напрямків.

На всіх конвертах урочисто погасили марки й передали волонтерам, а також в музей та галерею Кременчука.

Автор: Мирослава Українська
Теги: марки філателія головпоштампт
