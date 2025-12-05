На Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто: постраждали дві жінки

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 194

5 грудня близько 10.00 у Кременчуцькому районі правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вибуху, внаслідок якого постраждали дві жінки. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

На місце прибули поліцейські відділу №2 Кременчуцького районного управління, вибухотехніки та медики.

За попередньою інформацією, місцевий чоловік підірвав боєприпас біля автомобіля, у якому перебували 48-річна та 31-річна жінки. Обох із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Євген Рогачов зазначив:

— Після вчинення злочину чоловік залишив місце події, проте завдяки спеціальним поліцейським заходам його оперативно встановили та затримали в іншому населеному пункті.

На місці тривають слідчі дії. Поліція з’ясовує обставини вибуху та походження боєприпасу.