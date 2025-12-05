На Полтавщині чоловік підірвав боєприпас біля авто: постраждали дві жінки

Поліція оперативно затримала підозрюваного
5 грудня близько 10.00 у Кременчуцькому районі правоохоронці затримали чоловіка, причетного до вибуху, внаслідок якого постраждали дві жінки. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
На місце прибули поліцейські відділу №2 Кременчуцького районного управління, вибухотехніки та медики.
За попередньою інформацією, місцевий чоловік підірвав боєприпас біля автомобіля, у якому перебували 48-річна та 31-річна жінки. Обох із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.
Євген Рогачов зазначив:
На місці тривають слідчі дії. Поліція з’ясовує обставини вибуху та походження боєприпасу.
