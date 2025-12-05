Полтавець, який заколов знайомого, бо програв йому, сяде на 9 років

Полтавцю, якого судили за умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті знайомого, апеляційний суд призначив суворіше покарання — 9 років позбавлення волі. Про це повідомили у прокуратурі.

Злочин стався у травні 2020 року. Чоловік був удома разом із товаришем: вони вживали алкоголь і грали в азартні ігри. Після програшу господар оселі вдарив гостя ножем у груди. Від отриманої травми той помер.

Після цього полтавець викликав поліцію та намагався ввести правоохоронців в оману: спочатку заявив, що на знайомого нібито напали в парку, потім — що той травмувався сам. Згодом він змінював покази та вини не визнав.

На підставі зібраних доказів та експертиз його причетність до злочину довели. Шевченківський районний суд Полтави призначив 7 років ув’язнення. Прокурори оскаржили вирок, і Полтавський апеляційний суд задовольнив скаргу, збільшивши строк покарання до 9 років.

